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東方領袖講座 外貿協會黃志芳演講「動盪的時代、台灣企業的挑戰」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東方領袖講座許多知名的企業家及二代都來聆聽「動盪的時代、台灣企業的挑戰」專題演講。攝影/陳正興
東方領袖講座許多知名的企業家及二代都來聆聽「動盪的時代、台灣企業的挑戰」專題演講。攝影/陳正興

外貿協會董事長黃志芳今天受邀來到東方領袖講座，以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」進行專題演講，現場有許多知名企業的老闆參與，包括大聯大董事長黃偉祥、友嘉集團創辦人暨總裁朱志洋及陽明董事長都出席這場演講。

黃志芳用9個快問快答的題目跟現場互動，1、你認為世界會愈來愈動蕩或愈和平?2、你認為美中對抗會持續或逐漸和緩?3、你認為美中爭霸，誰會勝出?4、你同意:「台灣是地表最危險的地方」的說法嗎?5、你認為通膨、高利率會逐漸消退或持續?

第6題為，你認為未來美元會走強或走弱?第7題，你認為未來三年發生金融危機可能性高嗎?第8題你認為人工智慧AI會毀滅人類嗎?第9題為你有看過Netflix影集「三體」嗎?

黃志芳表示，二十一世紀的三個太陽，地緣政治、總體經濟、新科技，三體世界打造韌性與護城河，當世界走到百年未來的大變局，同時賦予台灣百年難得一見的契機，台灣不論是在地緣政治、科技產業、全球供應鏈，台灣從來不曾如此受到世界重視，台灣可以說是一國際繫天下安危，台灣的影響力無所不在。

台灣在外人言中是「地表上最危險的地方」，台灣有能力變成「世界最重要的核心」，台灣也是全球供應鏈重組的關鍵國家，更是人類邁向AI時代的關鍵國家、經濟結構調整，打造第二引擎台灣的全球化才剛開始、創立主權基金，強化國際媒體聲量、遊說外國政府等掌握產業話語權。

黃志芳進一步分析，我們正面臨全球30年大趨勢的反轉，企業要有長期抗戰的準備，修正過去的思維、決策、行動模式，建立風險評估、管控、避險機制，打造企業韌性、深挖護城河、廣積糧、強化核心競爭力、歷史上大變革之時，都是國家及產業重新洗牌之時，避免硬著陸，平安軟著陸，趁勢崛起，開疆闢土、善用科技新工具，提升競爭力。

東方領袖講座參與，包括大聯大董事長黃偉祥、友嘉集團創辦人暨總裁朱志洋及陽明董事長都出席聆聽黃志芳以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」進行專題演講。攝影/陳正興
東方領袖講座參與，包括大聯大董事長黃偉祥、友嘉集團創辦人暨總裁朱志洋及陽明董事長都出席聆聽黃志芳以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」進行專題演講。攝影/陳正興
外貿協會董事長黃志芳以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」在東方領袖講座進行專題分享。攝影/陳正興
外貿協會董事長黃志芳以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」在東方領袖講座進行專題分享。攝影/陳正興
外貿協會董事長黃志芳用9個快問快答的題目跟現場互動。攝影/陳正興
外貿協會董事長黃志芳用9個快問快答的題目跟現場互動。攝影/陳正興

AI 外貿協會 黃志芳

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