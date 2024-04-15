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陳揆：打造桃竹苗大矽谷便捷 安全的交通路網

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
陳建仁表示，行政院於2020年5月核定「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」的可行性評估，並於去年底核定建設計畫，期盼工程能如期、如質、如實地完成。記者黃羿馨／攝影
陳建仁表示，行政院於2020年5月核定「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」的可行性評估，並於去年底核定建設計畫，期盼工程能如期、如質、如實地完成。記者黃羿馨／攝影

行政院長陳建仁15日前往新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設進度時表示，近年桃園、新竹和苗栗沿線產業開發，吸引大量人口遷入，車流量持續成長，導致國道1號桃竹苗路段出現壅塞狀況。為解決此一問題，行政院已於去(2023)年底核定「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫，未來再搭配「桃竹苗大矽谷推動方案」聯外路網建置規劃，將能使周邊交通路網更加完整，為桃竹苗地區的民眾帶來便捷通暢、省時安全的道路網絡。

陳建仁表示，桃竹苗是台灣客家族群重鎮，也是目前臺灣資通訊、半導體、國際物流、生醫生技產業重要群聚的區域，更是全球最重要半導體產業聚落之一。談及桃竹苗交通建設，陳建仁指出，桃竹苗地區現有國道1號、國道3號二條南北向高速公路，以及一條西濱快速道路（台61線）；東西向則有一條國道2號和三條快速道路（台66線、台68線、台72線）連接一般省道，提供民眾南來北往的公路路網。

陳建仁進一步指出，自從五楊高架拓寬工程完工通車以來，發揮臺北到桃園之間便捷的運輸功能，而近年來隨著桃園、新竹和苗栗沿線產業開發，吸引大量人口遷入，車流量持續成長，亦使國道1號桃竹苗路段出現壅塞狀況。為改善此一問題，行政院於2020年5月核定「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」的可行性評估，並於去年底核定建設計畫。並期盼此工程能如期、如質、如實地完成，有效紓解當地壅塞的車潮，同時未來再搭配「桃竹苗大矽谷推動方案」聯外路網建置規劃，將能使周邊交通路網更加完整，為桃竹苗地區的民眾帶來便捷通暢、省時安全的道路網絡。

陳建仁強調，優先考慮民眾的需要，是施政最重要的指標之一，而地方建設能夠順利推動，更是中央與地方團結一致、攜手合作的成果，包括歷任行政院長一棒接一棒共同努力，同時立法委員也扮演重要關鍵角色，在立法院長期關心監督地方建設推動進展，期勉大家持續以擔任公僕、服務人民的精神，通力合作，為民謀福利。

陳建仁到場後，首先聽取交通部高速公路局趙興華局長說明「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」簡報。趙局長於簡報時表示，國道1號五楊高架南下楊梅端終點因車道不平衡，連續假期經常出現壅塞，因此規劃拓寬工程於新竹系統以北採2-3車道拓寬，新竹系統以南則分流國3採單車道進行拓寬，並考量高架及平面間車流轉換需求，規劃於竹北交流道北側設置轉接道，除可提升整體運輸效能外，並可完善緊急救災動線，兼顧效率與安全。

而為減輕交通影響，該工程規劃採半半施工，先做南下線再做北上線，施工期程約6年，預計115年初開工、121年8月底完工。未來完工後，盼能改善國道1號楊梅至頭份路段交通壅塞情形，轉移中長程車輛3成以上改走拓寬路段，提升國道服務水準。

五楊高架 國道 陳建仁

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