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去年補助5G應用場域共91處 唐鳳：越偏鄉需要越先進

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部今日前往澎湖視察5G垂直應用場域。（余弦妙攝）
數位部今日前往澎湖視察5G垂直應用場域。（余弦妙攝）

數位部長唐鳳15日指出，越偏鄉的地方應該要越先進，為持續推動5G網路建設，與電信業者協力合作，截至去年共補助電信事業建置5G行動寬頻基地台13,200台，以及補助促進5G垂直場域應用服務建置發展共91處場域，加速產業發展與數位轉型，讓各行各業應用5G的方式更加多元。

唐鳳今日率團視察澎湖縣5G垂直場域應用服務活動，體驗5G技術在AI巡檢、遠距醫療、智慧娛樂及WEB AR等領域應用成果；並將於16日前往澎湖縣池東國小，舉辦「電信普及之數位應用」活動，向澎湖縣民眾及師生展示數位部數位產業署及受補助電信事業推動5G垂直網路、偏遠地區數位基礎建設及數位教育等多元數位應用。

數位部說明，依行政院核定的「補助5G網路建設計畫」，與電信業者協力於大眾交通樞紐、大型展演場所、棒球場等區域，積極強化5G網路建設，截至去年共補助電信事業建置5G行動寬頻基地台13,200臺，以及補助促進5G垂直場域應用服務建置發展共91處場域，加速產業發展與數位轉型，讓各行各業應用5G的方式更加多元。數位產業署亦成立「行動寬頻專網推動辦公室」，開放5G專頻專網，擴散產業創新應用，全面強化產業韌性。

唐鳳說，我國的平均連線速度在國際評比上是第一名，不過這是平均值，為了要讓離島及偏鄉沒有不平均的狀況產生，就必須落實數位平權，因此在越偏鄉的地方就要越先進。

數位部表示，將持續透過數位通傳資源規費制度、電信事業普及服務基金及前瞻建設等計畫，鼓勵電信業者推動各類型5G垂直場域、數位信任、資料創新及節能永續等數位多元應用服務，跨界合作促進頻率有效使用；以及在澎湖縣等離島或偏遠地區建設電信基礎設施，加速當地產業數位轉型、增進生活品質與提升數位韌性。

5G 數位部 澎湖

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