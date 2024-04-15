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動力手工具首季出口翻紅 經部估今年恢復成長

中央社／ 台北15日電

經濟部今天表示，動力手工具去年第4季產值已轉為正成長，今年1月產值達新台幣22億元，因低基期因素成長高達57.9%；此外今年首季出口值為1.71億美元，年增5.2%，結束連2年負成長，經濟部看好今年產業能恢復成長動能。

動力手工具是以手提操作的動力工具，應用於建築工程、居家修繕與汽車維修，主要區分為以氣動打釘機、氣動板手為主的氣動手工具，以及電動手工具，如電鑽、電動螺絲起子、電鋸；根據統計，動力手工具業近6成工廠主要集中在台中市，並以中小企業為主。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，台灣動力手工具業產值自民國99年起連續12年呈正成長，近年受COVID-19疫情影響，帶動民眾居家修繕及DIY市場需求成長，加上疫情影響船期塞港，客戶超額下單等因素，110年產值達到新台幣317億元，創下歷史新高。

不過隨著國外疫情趨緩，DIY市場需求因而減少，加上美國聯準會（Fed）升息，衝擊美國房地產及修繕市場需求，且歐美客戶端庫存偏高，下單轉趨保守，導致動力手工具111年及112年產值皆為雙位數衰退，分別年減16.1%、21.6%，連續2年負成長。

統計處指出，客戶庫存逐步去化，加上業者積極開發新品，推升訂單逐步回升，112年第3季產值減幅明顯收斂，年減6.9%，第4季更由負轉正，年增4.3%。今年1月產值更達22億元，年增57.9%，成長主因為去年1月適逢農曆春節，比較基數偏低。

統計處說明，台灣動力手工具以出口為導向，近年直接外銷比率約占9成。根據海關出口統計，113年第1季動力手工具出口值為1.71億美元，年增5.2%，結束連續2年負成長。

進一步觀察出口產品別，以氣動手工具為大宗，113年第1季出口金額1.01億美元，占比近6成，年增4.6%；其他動力手工具及零組件出口4900萬美元，占比28.9%，年減1.8%；電動手工具出口2000萬美元，年增31.6%。

就出口國家別觀察，統計處表示，以美國為最大外銷市場，113年第1季對美出口金額8200萬美元，占47.8%，年增7.9%；中國大陸及香港次之，占比7.5%，年減4.3%。

值得注意的是，德國超越日本，成為動力手工具第3大外銷市場，占比6.3%，受惠於廠商開發電動手工具新品，以及促銷活動挹注，年增58.7%，成長表現最為亮眼；日本、比利時則為外銷市場第4、5名。

展望今年，統計處表示，全球景氣緩步回升，廠商接單將逐步改善，以及國內廠商持續開發新產品，預期今年動力手工具業產值可望恢復成長動能。

外銷 美國聯準會

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