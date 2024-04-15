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商總盼新內閣更明確回應業界 籲兩岸國際經貿並重

中央社／ 台北15日電

520新內閣名單備受關注，商總理事長許舒博今天表示，財經內閣應為熟悉財經或有相關背景的官員出任，建議部會首長未來施政更明確回應業界期待，同時商總規劃8、9月與新任內閣團隊見面溝通，並呼籲兩岸和國際經貿關係並重發展。

商業總會今天舉辦第12屆第1次會員代表大會，總統當選人賴清德財經內閣人選備受關注，許舒博會前表示，應由熟悉財經的官員接任，經濟部可由現任經濟部長王美花留任，或是次長接任。

許舒博進一步指出，近期金管會主委的人選有許多傳聞，盼為有金融背景和經驗的人出任，期待新內閣未來在施政上有所突破，並建議部會首長未來施政要更明確的回應業界期待。

許舒博表示，每年都會規劃與院長有約的活動，等新內閣運作一段時間，希望8、9月能夠與部會首長面對面溝通。

他說，商界除了關切兩岸經貿，也很重視參與國際組織是否有所突破，兩岸和國際經貿都要並重發展，近期電價上漲對產業界影響不大，業界更關心能否進入國際經貿組織，達到關稅減免，讓產業更具競爭力。

至於前總統馬英九與中共總書記習近平日前舉行馬習二會，許舒博認為有見面是好事，不過他表示，馬習二會討論的相關議題，後續若有具體方案會更好，兩岸經貿不可能中斷，如何取得平衡點為產業界關切的議題。

內閣 經濟部 許舒博

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