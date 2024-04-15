快訊

追蹤「創意私房」不法資金！ 跨國區塊鏈金融犯罪調查

影／新北大道2公車追撞疑因煞車失靈 3長者與司機4人受傷送醫

國民黨「親美和陸」分工成形國共論壇是否有望復辦？

地緣政治升溫支撐油價 惰性通膨頑固難退

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
地緣政治升溫支撐油價。圖／聯合報系資料照
地緣政治升溫支撐油價。圖／聯合報系資料照

4月初由於中東局勢、俄烏戰爭升溫，以及美國近期就業數據強勁使油價上漲；10日美國3月 CPI 漲幅超過預期，美國國債殖利率再創波段高點，而股指下跌並帶動原油走弱。然而伊朗對以色列實施軍事報復行動，帶動原油與黃金同步上漲，上周原本回檔的油價跌幅收斂，最後整周收跌約1%。

街口投信整理，OPEC 上周四發布最新月報，預測夏季燃料使用量將維持強勁，並保持其對2024年全球石油需求相對強勁增長的預測；OPEC 在月報中預測2024年全球經濟成長率為2.8%，與3月持平；不過，國際能源總署 IEA 最新報告，則將 2024 年全球石油需求成長量預測下調至120萬桶/日，較上次減少13萬桶/日，主要理由是 OECD 國家的消費低於預期以及工廠活動低迷。IEA 預測今年數據低於 OPEC 今年225萬桶/日的預測，但超出了美國能源署（EIA）的能源成長預測95萬桶/日。IEA 報告認為2025年需求成長將小幅降至110萬桶/日，全球 GDP 成長預計將保持穩定。

街口投信表示，在全球原油需求穩健的情況下，預期油價下方仍具支撐；短線關注中東局勢與G7集團是否對伊朗實施原油制裁。

油價 美國

延伸閱讀

伊朗攻擊以色列 吳釗燮：在以、在伊台人目前皆平安

吳釗燮：以色列200名及伊朗20名僑民 安全無虞

整理包／伊朗史上首次空襲以色列！ 衝突始末、全球影響、最新進展一次看

伊朗襲擊以色列安理會急商 聯合國秘書長要求克制

相關新聞

地緣政治升溫支撐油價 惰性通膨頑固難退

4月初由於中東局勢、俄烏戰爭升溫，以及美國近期就業數據強勁使油價上漲；10日美國3月 CPI 漲幅超過預期，美國國債殖利...

台糖建地500坪、農地5,000平方公尺以上 採以租代售政策

台糖公司15日表示，台糖所屬大面積土地，即建地1,650平方公尺（500坪）、農業用地5,000平方公尺以上土地，以租代...

台泥蘇澳儲能啟用 拿下台電電力交易價最高項目72%比重

台泥（1101）15日宣布，宜蘭蘇澳建置的35MW E-dReg儲能系統正式啟用、並參與台電電力交易。E-dReg儲能是目前台電電力…

本周台股／台股重頭戲來了 台積電周四法說帶頭衝

台北股市上周指數再刷新高，本周台股最重要的就是周四的台積電法說，上季營收、本季營運，以及下季展望，是投資人關切重點。上周台股各類股均有表現，花蓮大地震對台股沒有影響，反而觀光股還出現一些漲幅，同時，新政府即將上台，新內閣成員名單陸續公布，帶動軍工股表現，投信法人認為在市場偏多氛圍下，各類題材可短線操作一番。

核電廠除役2.4兆元 業者憂台灣財政重大危機

重啟核電議題從總統大選延燒至今，麥斯管理顧問公司創辦人陳世芳14日表示，據了解，一個核電廠反應器除役要花費4千億元，台灣...

中東衝突再起 留意國際油價、美股、台股走勢

中東緊張情勢再起，隨伊朗空襲以色列後，引發全球資本市場震動，雖伊朗已宣布軍事行情結束，但外電依然傳出緊張情勢降之際，法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。