地緣政治升溫支撐油價 惰性通膨頑固難退

4月初由於中東局勢、俄烏戰爭升溫，以及美國近期就業數據強勁使油價上漲；10日美國3月 CPI 漲幅超過預期，美國國債殖利率再創波段高點，而股指下跌並帶動原油走弱。然而伊朗對以色列實施軍事報復行動，帶動原油與黃金同步上漲，上周原本回檔的油價跌幅收斂，最後整周收跌約1%。

街口投信整理，OPEC 上周四發布最新月報，預測夏季燃料使用量將維持強勁，並保持其對2024年全球石油需求相對強勁增長的預測；OPEC 在月報中預測2024年全球經濟成長率為2.8%，與3月持平；不過，國際能源總署 IEA 最新報告，則將 2024 年全球石油需求成長量預測下調至120萬桶/日，較上次減少13萬桶/日，主要理由是 OECD 國家的消費低於預期以及工廠活動低迷。IEA 預測今年數據低於 OPEC 今年225萬桶/日的預測，但超出了美國能源署（EIA）的能源成長預測95萬桶/日。IEA 報告認為2025年需求成長將小幅降至110萬桶/日，全球 GDP 成長預計將保持穩定。

街口投信表示，在全球原油需求穩健的情況下，預期油價下方仍具支撐；短線關注中東局勢與G7集團是否對伊朗實施原油制裁。

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