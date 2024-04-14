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核電廠除役2.4兆元 業者憂台灣財政重大危機

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
核三廠示意圖。聯合報系資料照
核三廠示意圖。聯合報系資料照

重啟核電議題從總統大選延燒至今，麥斯管理顧問公司創辦人陳世芳14日表示，據了解，一個核電廠反應器除役要花費4千億元，台灣六座反應器換算下來要2.4兆元，對照核後端基金總提列金額不到5千億元來看，「台灣所有納稅人的錢都要拿來做核電廠的除役」，恐怕是台灣未來財政上的重大危機。

台電因為能源多元化，度過403地震，但台灣在能源轉型上遇到很多爭議，例如從去年總統大選期間，各黨派紛紛提起重啟核電等議題，外界都在關心核電是否可以作為支撐台灣能源轉型的要角。

麥斯管理顧問公司創辦人陳世芳參加節目《數字台灣》時表示，IEA統計過去五年所有新增機組中，再生能源占90％，代表再生能源已經是主流，且在在歐盟正式文件裡，核能發電跟天然氣發電被列為是「過度能源」，代表總有一天會被淘汰，因此，核能絕對不是綠能。

陳世芳解釋，美國的核電變得便宜，主要是因為透過IIJA與IRA法案補貼數千億，投入上兆資金在核電，所以像是亞馬遜（Amazon）等公司選擇使用核電。

但在台灣，核電到底是否便宜？陳世芳指出，不只是燃料棒的問題沒有解決，光是一個反應器除役是四千億元，以台灣是六座反應器來推算就要2.4兆才能完成除役，若以目前核後端基金總提列金額不到5千億，等於台灣所有納稅人的錢都要拿來做核電廠除役，「我覺得台灣未來財政上的重大危機」。

核能 核電廠

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