0403強震後光電補上缺口 曾文生歸功電網強韌計畫

403花蓮強震，台電迅速調度獲得國際按讚。經濟部次長曾文生14日透露，地震發生當下，台電主管們都往26樓調度中心衝，敬業的精神讓他讚嘆不已，而台電在這次地震後可以展現電網韌性，曾歸功於10年五千億的電網強韌計畫，「這一次地震跟我們說是有價值的」。

花蓮7.2強震，不只台灣民眾，就連國際媒體都發現台灣並沒有大規模、長時間停電。曾文生參加節目《數字台灣》時回顧，4月3日地震發生當天，台電所有主管都往26樓衝，大家都急著到調度中心關心供電情況，「電網如果出了問題，台灣產業損失是很大的，而且時間拖長，會是全世界關注的事情」。

曾文生指出，921地震後，台電已經陸續強化鐵塔地基，「沒有鐵塔倒塌、主幹線就維護住了」，且台電同仁在地震之後，就出動直昇機來巡電塔，甚至在電塔底下就用無人機科技巡檢。

「事後我們去看資料，發現關鍵10秒鐘。」曾文生解釋，一開始地震來的時候，電廠機組的自我保護會跳脫，供電下降，當供電頻率下降超過1.5％時會出現低頻卸載，「但這次403沒有發生」，因為在關鍵10秒之內，儲能電池接力放電，事後統計電池放電51萬千瓦，恰巧就是過去蔡英文總統視察時要求的儲能容量，而且這些儲能只是剛開始，未來還會隨著再生能源繼續長大。

曾文生表示，在403地震發生之後，第一段的關鍵10秒就是儲能電池撐住，第二段就是抽蓄水力、光電、風電等再生能源接力。他說，地震發生後早上8時，大家開始上班、用電持續往上，但中間的缺口就是再生能源補上，一直到5小時後，傳統機組陸續上線後接手，「當天所有產業用電全部被再生能源吸收，跟著光電走」。

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