快訊

破功？大甲媽遶境9天風平浪靜 今晚回鑾大甲街頭「多人打一人」

香港金像獎／Angelababy解封頒獎！「周處」擠下「富都」奪最佳亞洲華語電影

0403強震後光電補上缺口 曾文生歸功電網強韌計畫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

403花蓮強震，台電迅速調度獲得國際按讚。經濟部次長曾文生14日透露，地震發生當下，台電主管們都往26樓調度中心衝，敬業的精神讓他讚嘆不已，而台電在這次地震後可以展現電網韌性，曾歸功於10年五千億的電網強韌計畫，「這一次地震跟我們說是有價值的」。

花蓮7.2強震，不只台灣民眾，就連國際媒體都發現台灣並沒有大規模、長時間停電。曾文生參加節目《數字台灣》時回顧，4月3日地震發生當天，台電所有主管都往26樓衝，大家都急著到調度中心關心供電情況，「電網如果出了問題，台灣產業損失是很大的，而且時間拖長，會是全世界關注的事情」。

曾文生指出，921地震後，台電已經陸續強化鐵塔地基，「沒有鐵塔倒塌、主幹線就維護住了」，且台電同仁在地震之後，就出動直昇機來巡電塔，甚至在電塔底下就用無人機科技巡檢。

「事後我們去看資料，發現關鍵10秒鐘。」曾文生解釋，一開始地震來的時候，電廠機組的自我保護會跳脫，供電下降，當供電頻率下降超過1.5％時會出現低頻卸載，「但這次403沒有發生」，因為在關鍵10秒之內，儲能電池接力放電，事後統計電池放電51萬千瓦，恰巧就是過去蔡英文總統視察時要求的儲能容量，而且這些儲能只是剛開始，未來還會隨著再生能源繼續長大。

曾文生表示，在403地震發生之後，第一段的關鍵10秒就是儲能電池撐住，第二段就是抽蓄水力、光電、風電等再生能源接力。他說，地震發生後早上8時，大家開始上班、用電持續往上，但中間的缺口就是再生能源補上，一直到5小時後，傳統機組陸續上線後接手，「當天所有產業用電全部被再生能源吸收，跟著光電走」。

台電 地震 曾文生

延伸閱讀

傳謝長廷任司法院長 賴士葆：我差點從椅子摔下來

盡量降低民生調幅！曾文生喊電價調漲主要考量「不帶動物價」 漲最多是工業用電

電價凍漲立院將表決 經濟部：全球電價都有漲 盼各界支持

電價凍漲明立院攻防 曾文生：低於成本價格是否合理？

相關新聞

0403地震未大規模停電 曾文生：與能源轉型有關

花蓮日前發生7.2強震，但卻未發生像過去921大地震時的長時間停電，年代電視「數字台灣」今晚播出訪問經濟部次長、台電董事...

核電廠除役2.4兆元 業者憂台灣財政重大危機

重啟核電議題從總統大選延燒至今，麥斯管理顧問公司創辦人陳世芳14日表示，據了解，一個核電廠反應器除役要花費4千億元，台灣...

中油：明起油價不調整

台灣中油宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽...

CPI連動機制加持 月領5萬退休勞工...會更多

根據勞保局統計，目前全台有兩位月領5萬以上「勞保年金王」，這「唯二」退休勞工，除具備長年資，亦靠CPI連動機制加持而推升...

中東局勢惡化 法人：油價通膨走勢牽動台股

中東緊張局勢急遽升高，美國道瓊工業指數上週五大跌475點，今天上午更傳出伊朗出動200多架無人機和發射飛彈報復以色列。法...

勞保年金將調漲91萬人受惠 預計調升幅度最高達7.59%

全球通膨高漲，為避免勞工退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。根據勞保局資料，預估2024年將有八個年度累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。