0403地震未大規模停電 曾文生：與能源轉型有關
花蓮日前發生7.2強震，但卻未發生像過去921大地震時的長時間停電，年代電視「數字台灣」今晚播出訪問經濟部次長、台電董事長曾文生的內容，曾文生在節目中表示，這跟能源轉型有很大的關係，台灣發展再生能源讓儲能設備不斷增加，擋住了衝擊。
曾文生說，921的震央就在台電電網樞紐附近，而當時長時間停電主要是因為當時電網集中在主幹線上，電塔倒了，就會受到很大影響，而電塔在921後座了補強，在地震後台電更出動直升機巡電塔，此次也沒有電塔倒塌。
曾文生也透露，地震發生時，所有台電員工都往台電大樓26樓調度中心衝，就是擔心發生大停電，而台電先前提出的電網強韌計畫，平時看不到成果，但是事情一發生就發揮效應，因此這個工作還是要持續下去，「台灣未來仍有地震要面對，一旦大停電，就會對產業造成很大衝擊。」
而台灣電價4月起調漲，曾文生表示，漲價方案在過程中討論很久，政府也用心設計，考量了民生、物價、產業，外界批評總統蔡英文任內電價漲了30%，但住宅只漲了7.1%，小商店漲了12%，漲幅都由大型出口產業負擔，但即便如此，電價漲幅還是低於南韓。
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