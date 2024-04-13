人均GDP追贏韓國有啥用？台灣員工報酬分配比不上韓國
主計總處日前公布薪資與生產力最新統計，1、2月實質經常性薪資已連續2年呈現負成長，也就是說，勞動所得者如果不靠額外增加勞動，取得加班費並追求更多獎金，薪資增速就會比不上通膨速度，體感貧窮成為真實感受，台灣企業對於經常性薪資調漲的態度，比較謹慎。
中央銀行研究台灣近年GDP分配變動時發現，我國2022年服務業及製造業獲利有成長，但分配給員工的報酬卻未等幅上升，韓國卻相反，韓國服務業企業分配給員工的報酬成長速度高於其獲利。
美國財政部一份COVID-19疫情前後，美國與其他先進經濟體勞工實質購買力變化的研究指出，2019年第3季至2023年第3季，美國每工時實質薪資累積成長率為2.8％，高於加拿大的0.2％、法國的負0.5％，顯示美強勁的勞動市場，使美國勞工實質購買力較疫情前提升。
央行進一步比較2015年、2019年以來，台灣累積經濟成長率高於南韓，然而每工時實質薪資累積成長低於南韓，主要反映台灣受僱人員報酬占GDP比重，即「勞動份額」呈現下降，但韓國的勞動份額卻上升，台灣勞動份額下降是台灣民眾比較感受不到經濟成長果實的原因。
央行統計，2022年台灣受僱人員報酬占GDP比重較2015年下降0.3個百分，韓國上升2.8個百分點，但企業盈餘占GDP比重部分，台灣下降0.9個百分點，韓國下降達7個百分點，韓國企業即使企業盈餘占GDP比重明顯下降，但員工報酬占比仍然可以成長。
再比較疫情前後（2019與2022年）變化，台灣受僱人員報酬占GDP比重下滑2.1個百分點，但企業營業盈餘占比上升2.1個百分點；韓國的受僱人員報酬占GDP比重增加0.3個百分點，而企業營業盈餘占比下滑3.2個百分點。央行指出，不論與2015年還是2019年相比，台灣累積經濟成長率均優於韓國，只不過，這段期間台灣每工時實質薪資成長均低於韓國。
經濟部正在推動中小企業加薪增顧租稅優惠措施延長十年的修法，央行認為，修法有助於提升勞動份額，同時建議，政府應促進傳統製造業及傳統服務業創新及科技轉型，以進一步提升企業為員工加薪的能力。
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