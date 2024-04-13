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數位部鎖定4大技術驗證 打造數位信任生態系

中央社／ 台北13日電
數位部今年智慧防詐計畫，產業端推動數位信任場域服務實地驗證計畫。圖／聯合報系資料照片
數位部今年智慧防詐計畫，產業端推動數位信任場域服務實地驗證計畫。圖／聯合報系資料照片

數位部今年智慧防詐計畫，產業端推動數位信任場域服務實地驗證計畫。數位部表示，業者可申請場域驗證，鎖定FIDO安全身分識別、隱碼技術、電子簽章、區塊鏈等4大技術，盼打造數位信任生態系。

數位部今年投入約新台幣3億元，力推「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」，透過產業防詐、民眾端防詐、情資通報機制及源頭阻斷等4大面向策略，推動智慧防詐與數位信任架構。其中，數位部數位產業署推動「數位信任場域服務實地驗證計畫」，開放企業申請到4月19日止。

數位部數產署表示，數位部從源頭進行堵詐與阻詐，規劃開發政府、民眾及產業使用的智慧防詐工具，建構數位信任，提升電商、第三方支付和遊戲業者的商務安全，健全產業發展，這次推出「數位信任場域服務實地驗證計畫」，協助業者導入數位信任技術與標準，透過場域實證與應用，促進民眾使用數位信任服務，提升產業跟民眾的資安韌性跟個資保護。

計畫申請分成4大類，分別為FIDO安全身分識別技術、隱碼技術、電子簽章技術、區塊鏈技術等，預計選出15到20家業者，每案最高補助不超過新台幣300萬元。

數產署官員解釋，這次申請條件針對產業領域沒有特別限制，希望可以透過驗證擴大技術應用範圍。FIDO安全身分識別技術可以視為無密碼的身分識別方式，系統不再使用傳統的帳號密碼，像是電商、第三方支付業者都可以採用，降低密碼外洩機會。

至於隱碼技術，主要是把訂單收貨人聯絡電話轉換為代碼的方式，減少個資外洩可能，數產署指出，通常應用在物流業者最常見，物流業者透過代碼可以聯絡到收貨人，但貨品送到後代碼就會失效，目前台灣已有5家大型電商導入隱碼技術。

此外，這次技術類別還包含電子簽章技術與區塊鏈技術。數產署說明，電子簽章技術可應用在民間契約、或是未來可能用在刊登廣告做身分驗證；區塊鏈屬於比較新興技術，商業應用可以多發想，也許可以用在商品的生產履歷等應用，希望透過驗證，讓更多廠商有意導入相關技術。

區塊鏈 數位部 詐騙

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