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油價可望受供需面因素支撐 能源類股具評價面優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
石油市場整體供需前景可能趨於緊繃，將支撐油價表現。路透
石油市場整體供需前景可能趨於緊繃，將支撐油價表現。路透

以色列宣布自加薩走廊南部撤出部分軍隊，伊朗則可能對其駐敘利亞領館疑似遭以色列襲擊之事展開回擊，投資人持續評估中東地區地緣政治情勢，美國原油庫存連三周攀升且油價在攀抵半年新高價位後面臨獲利了結賣壓，油價周線回落，西德州近月原油期貨價格周線下跌2.17%、三周來首度下跌。

美國能源資訊局數據顯示，截至4月5日為止一周，美國商業原油庫存增加580萬桶、連三周增加，維持在去年7月以來最高水準，汽油庫存增加70萬桶、蒸餾油庫存增加170萬桶。金屬價格部分，供應前景收緊與中國大陸需求可能復甦的樂觀預期帶動銅價續揚，倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲0.13%，美國三月CPI數據削弱聯準會降息預期，所幸隨後PPI數據有助舒緩通膨擔憂，金價續揚再創新高，黃金期貨價格上漲1.25%，CRB商品價格指數下跌0.68%。

富蘭克林證券投顧表示，OPEC+目前減產政策將維持至第2季底，觀察美國頁岩油鑽井平台數量明顯下滑，預期2024年美國原油供應成長速度也將放緩，應有助減緩未來供應過剩風險，近期中東地緣政治衝突顯著升溫，伊朗為OPEC第三大生產國，且全球約兩成石油供給途經伊朗緊扼的石油要道荷莫茲海峽，需持續留意伊朗等重要石油生產國原油供應中斷風險。

就需求面而言，OPEC 4月報告維持今年石油需求成長220 萬桶/日的預估不變，IEA國際能源署3月報告則將今年石油需求成長預估上調至130萬桶/日，並預期若OPEC+將現行減產政策延續至下半年，原油市場將呈現供不應求態勢。

整體評估石油市場整體供需前景可能趨於緊繃，將支撐油價表現。就能源股而言，受油價上漲支撐且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。

主要市場表現回顧(資料來源：彭博資訊)
主要市場表現回顧(資料來源：彭博資訊)

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