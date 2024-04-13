主計總處：今年廠商已發放年終獎金 平均1.6月

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

行政院主計總處昨（12）日公布今年初廠商已發放的年終獎金平均1.69個月，金額為7萬7,348元，略高於去年的1.68個月、7萬5,526元，今年較去年增加1,822元，為近九年新高。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，主因疫後內需服務業復甦。

陳惠欣說明，今年年終是看去年廠商營收獲利狀況，雖然台灣去年經濟成長率僅1.31%，但進一步觀察行業表現，製造業及服務業並不同調，製造業受到全球需求放緩影響，景氣疲弱；內需服務業則因疫後消費活絡、觀光人潮回流，廠商營收進補，反映在今年年終獎金表現上。

其中以金融保險業平均3.64個月奪下各行業之冠。

年終獎金 營收 製造業

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