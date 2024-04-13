前二月實質薪資跌幅收斂 Q1有機會轉正

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
今年1至2月經常性薪資平均為46,017元，年增2.39%，增幅近六年次高。 聯合報系資料照
今年1至2月經常性薪資平均為46,017元，年增2.39%，增幅近六年次高。 聯合報系資料照

行政院主計總處昨（12）日發布2024年2月工業及服務業全體受僱員工薪資調查統計結果，總計今年1至2月經常性薪資平均為46,017元，年增2.39%，增幅近六年次高，在考量消費者物價指數（CPI），今年前二月實質經常性薪資平均為43,039元，年減0.03%，連二年落入負成長，意味企業加薪還是追不上通膨。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，從按月公布的消費者物價指數（CPI）年增率走勢來看，國內通膨壓力已漸趨緩，雖然今年前二月實質經常性薪資仍負成長0.03%，但和去年同期的-0.53%相比，減幅明顯收斂，在物價漲幅趨緩的情況下，今年第1季實質經常性薪資轉正可以期待。今年前二月每人每月總薪資平均81,982元，增加3.74%，為六年來最大漲幅，剔除物價後，實質總薪資年增1.29%，則是近三年最高。

近五年前二月實質經常性薪資概況 圖／經濟日報提供
近五年前二月實質經常性薪資概況 圖／經濟日報提供

陳惠欣說明，總薪資會受農曆春節落點不同影響，接下來是否仍可續創較大增速，要再觀察；不過經常性薪資年增率達2.39%，顯示物價漲幅居高的情況下，薪資仍保有成長動能，這是正面訊號。

不過，關於實質總薪資年增1.29%為三年最高，陳惠欣分析，「有一點春節效應」，原因是去年春節是1月，年終獎金可能在2022年12月及2023年1月發放，但今年春節在2月，獎金集中1、2月發放，造成今年前二月加上年終獎金的總薪資增幅特別高。

外界關注製造業景氣復甦狀況，陳惠欣指出，以往多會觀察製造業加班工時、受僱人數二指標，不過2月製造業受僱人數減少，參雜年後轉職潮，以及春節臨時性工作結束等短期因素，年減3.9萬人，顯示全球景氣循環對製造業影響仍在。在加班工時方面，今年前二月製造業加班工時年增0.6小時，但工作天數也較去年同期多二天，但顯示製造業成長動能仍在。

消費者物價指數 薪資 製造業

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