兩岸團客開放 交通部循序推動
行政院秘書長李孟諺520後將轉任交通部長，昨（12）日新內閣人事宣布後，李孟諺受訪表示，外界關心的兩岸觀光禁團令，將會依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊，陸方若有善意回應，兩岸氣氛朝向良性發展，不排除提早進行適當調整。
準閣揆卓榮泰昨日宣布人事案時指出，李孟諺是水利工程的專家，希望用他的專長，在應變氣候的時局當中，為交通基礎建設增加韌性。同時他過去參與民間團體、部會的協調跟溝通，未來仍然要扮演這樣的角色，整合雙方以及多方的意見，推動以人為本的人本交通，讓國人感到更安心更安全，希望借重他的經驗跟專長，能夠在讓大家在交通政策上有耳目一新得到人民的信賴跟肯定。
李孟諺則表示，會先向現任交通部長王國材碰面、請益，努力多跟對方學習，在王國材做好的基礎上，提供給民眾安全舒適的交通環境，打造符合人本交通跟安全的環境責無旁貸，這是最大的目標。
先前，王國材出席立法院委員會接受備詢時坦言，先前估計國際觀光客來台1,200萬人次，其中有涵蓋陸客，然而大陸禁止開放陸客來台自由行的情況，「比我的預期還要堅定」。因此交通部將今年來台觀光客人數也下修至1,000萬人次，但仍期待兩岸健康有序交往，以及兩岸觀光恢復正常交流。
李孟諺說，上任後有兩大重要議題需要處理，包括，落實推動道路交通安全基本法，達2030年前降低死亡人數30%，行人死亡人數下降50%目標，長期達「零死亡」政策願景，以及兩岸觀光禁團令的部分，他強調會依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊。
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