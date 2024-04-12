投資台灣再添4家 雙鴻砸26億新北建企業營運總部
經濟部投資台灣事務所今天再添4家企業擴大投資，其中台商回台方案的雙鴻科技斥資新台幣26億元，在新北產業園區興建企業營運總部，預計115年第2季完工。根據最新統計，投資台灣三大方案已吸引1467家企業，投資額逾2.2兆元。
投資台灣事務所表示，雙鴻科技為專業全方位散熱方案提供商，亦為全球最大筆記型電腦散熱模組設計及製造廠。為了滿足散熱模組客製化設計需求，產品版圖從筆電、顯示卡、電競、主機板、智慧型手機的散熱模組，擴增至提供伺服器、雲端資料中心的散熱解決方案。
隨著營運規模擴大，雙鴻科技規劃於新北產業園區興建企業營運總部，建置液冷技術相關生產線，整體投資金額約26億元，可創造109名就業機會；根據規劃，雙鴻新總部將於115年第2季完工。
第2案為鉅鋼機械，主要生產橡膠射出設備與製鞋成型設備，深耕產業超過40年，規劃於台中市西屯區興建新廠，升級設備並導入自動化倉儲、智能生產系統，以實踐數位化轉型與智慧製造的理念。
此外，江岱電機行股份有限公司規劃斥資逾5億元，在台中市大甲區興建智能新廠，研發生產高效能馬達及電動車馬達。隨著歐盟、美國等國家紛紛將馬達能效標準提高到IE4效率，預估全球將掀起傳動馬達產品換機潮，江岱電機行也看好這波汰舊換新的商機。
第4案為機車行業者騰展車業，為增加維修服務能量，投資超過500萬元，裝修位於新北市三重區的營業場所，購置保修相關機器設備，並為加盟電動車事業預作準備。
經濟部表示，「投資台灣三大方案」已吸引1467家企業，投資額約2兆2479億元，預估創造15萬1358個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。
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