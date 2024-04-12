全球供應鏈重組 資誠助台商前進泰國及馬來西亞

東南亞國家具區域性關稅協定優勢及市場潛力，為台灣新南向政策重點國家，許多企業將生產基地轉移至東南亞。資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務秘書長張智媛日前受邀至中華經濟研究院台灣東協研究中心主辦的「東協新產業版圖－泰國、馬來西亞最新產業政策及台商布局趨勢」線上視訊會議，分析台商布局東南亞國家的優勢，也提醒台商應注意風險管理，掌握當地法規與局勢，才能永續經營。

中華民國外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉表示，截至2023年我國對新南向國家出口比重由2020年的17.7%成長到20.9%。台灣東協研究中心主任徐遵慈也表示，2022年台灣對新南向國家投資（52.7億美元）已超越對中國大陸投資（50.5億美元），且2023年情況依舊，顯示東南亞正成為台商對外投資的核心。尤其泰國、馬來西亞在電子電機、半導體、新能源車等關鍵產業發展上備受外商與台商重視，對兩國投資持續成長。

張智媛表示，近年投資東南亞的台商主要基於供應鏈移轉，如越南吸引電子大廠，馬來西亞吸引半導體封測廠，泰國近期則吸引電路板業者。從過去輔導企業前往泰國的經驗分析，電路板業者青睞泰國的原因有三：首先，電路板產業需要充足且穩定的水與電力；第二，電路板業者需要龐大的人力需求，泰國開放外籍勞工，較易招募足夠的勞工。第三，對台商而言，泰國對華人文化或企業文化的接受度較高，台商對外派泰國的意願較高。不過，張智媛也建議，由於投資當地涉及許多複雜議題，前往泰國或馬來西亞投資的台商可尋求外部專業資源及團隊協助。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺也提醒，企業至東南亞投資時，對進場、營運和退場三個階段應進行長期規劃，對所涉國家的稅務法規應有基本瞭解，並適時尋求專業意見，才能在這一輪供應鏈布局中，朝向永續經營目標邁進。

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