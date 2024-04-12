美國 PPI 黏著度不亞於 CPI 法人估最快第3季降息

美國3月PPI月增長0.2%、而年增長從1.6%擴大增長至2.1%，另外核心PPI也見年增長2.4%，顯示不僅CPI，連上游廠商成本相關的通膨也相當僵固，其中，服務相關成本連續第三個月上揚，是通膨維持頑強主因。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示。因月增長細項中的證券經紀與其他投資相關費用躍漲3.1%，幅度遠高於從1.2%下跌0.1%的貨物價格，另外，能源最終需求成本也下跌1.6%，也一反近來上漲趨勢。

另外，這次PPI走勢與CPI背後相同僵固主因，在於PPI經紀與其他投資相關費用躍漲3.1%，幅度遠高於服務及能源通膨，顯示服務業漲價的強勁態勢是主導通膨僵固主因，也代表未來幾個月的下游通膨CPI數據很可能還是黏著於2%之上。

展望未來，預期FED將維持高利率水準更長時間來降低通膨壓力，最快降息實現時間點將落於第3季可能性較高。

另外，美國貿易赤字繼續擴大，其中，美國2月商品貿易收支赤字金額從674億元擴大至689億美元，雖然幅度不大、但顯示美國民眾消費需求不受FED高利率衝擊維持強勁，也反映在進口增長2.3%即使低於出口增長2.8%，但進口存量2,669億美元仍大勝出口金額1,750 億美元存量。

展望未來，貨物貿易赤字近700億美元，對比服務貿易盈餘近250億美元，顯示即使中美製造業分手，美國消費者仍相當依賴其他國家製造產品，例如AI晶片或是半導體設備，未來貿易赤字預期仍將因此繼續擴大。

商品推薦