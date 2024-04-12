快搶鐵飯碗！ 油電糖水再招665人 進用後五年月薪衝六萬

經濟部12日表示，台糖、台電、中油及台水等四家國營事業為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於今年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定665名，起薪4.1萬元至4.2萬元，預估進用後第五年，月薪最高可上看近6萬元。

經濟部指出，本次甄試共有23個類別，其中電機類招考168名為最多，如台電因應穩定供電及邁向電力淨零轉型所需電網電力、儀控、運轉維護等專業人才。

除了電機類別外，企管釋出115個名額為次多，另有人資9名、財會29名、資訊33名、圖書資訊4名、統計資訊3名、政風4名、法務4 名、地政18名、土地開發4名、土木45名、建築8名、機械85名、儀電44名、環工10名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫3名、農業8名、化學9名、化工製程39名、地質6名、地球物理3名，合計：665人，號召全台各領域人才加入國營事業行列。

甄試簡章預定於2024年6月12日於甄試網站及經濟部與各事業機構網站公告，不另販售紙本簡章，初（筆）試日期為2024年10月13日。至於應考資格、報名方式、報名日期及其他事項則請參考甄試簡章。

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