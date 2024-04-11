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台灣排名前進1名！去年出口全球排名榜首是這國 我進口則滑落到21

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台灣去年出口全球排名16前進1名 進口滑落到21。圖／本報系資料照片
台灣去年出口全球排名16前進1名 進口滑落到21。圖／本報系資料照片

根據世界貿易組織 (WTO)最新公布統計，2023年台灣出口值全球排名前進1名至第16，進口值滑落4名至第21。

2023年全球景氣受通膨壓力及升息制約，主要國家經濟成長普遍減速。WTO統計，去年全球出口總值23.8兆美元，較 2022 年減少 4.6%，以中國大陸出口3兆3800億美元居首，占比 14.2%，其次為美國占8.5%、德國7.1%、荷蘭3.9%、日本3%。

其他亞洲國家，南韓出口6322億美元，占比2.7%，排名滑落2名至第8，香港占2.4%，排名續居第10，新加坡提升1名居第15，台灣出口4324億美元、占1.8%，世界排名前進1名到第16。

2023年全球進口總值24.2兆美元，年減5.7%，前5大進口國為美國、中國大陸、德國、荷蘭及英國，香港及韓國分列第9、第10，新加坡第17，台灣進口3514億美元，占全球1.4%，居第21名，滑落4名。

財政部說明，觀察主要經濟體出口全球占比變化，2023年中國大陸、日本、韓國及香港出口占比均與上年持平，德國、美國則分別上升0.4、0.2個百分點，台灣、新加坡各下降0.1個百分點。

如與10年前比較，中國大陸占比增加2.6個百分點，主因擁有全球製造業供應鏈相對優勢、持續加強產業升級及融入區域經貿整合，台灣與美國均增0.2個百分點，日本降0.8個百分點，新加坡、南韓、香港及德國降幅介於0.2到0.5 個百分點間。

WTO 出口值 升息 景氣 製造業

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