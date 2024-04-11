快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

衛星「福衛八號」台灣自製率拚逾8成 TASA：明年底有望升空

中央社／ 台北11日電
圖／截自國家太空中心官方網站
圖／截自國家太空中心官方網站

立委關切台灣衛星計畫進度，國家太空中心（TASA）今天表示，高解析度光學遙測衛星福衛八號，首顆有機會明年底發射升空，目前正在進行整合測試工作。

國科會指出，在國內產業界協助下，TASA積極提升衛星自製率，福衛八號自製率將以超越80%為目標，確切比率將在完成各項測試衛星備便後，才能精準計算。

立法院教育及文化委員會今天邀請國家科學及技術委員會，就「國家科技發展策略與布局」進行專題報告並備質詢，國科會主委吳政忠請假，副主委林敏聰代理列席。

花蓮近海3日發生強震，TASA緊急更改福衛五號排程，改拍攝東海岸，並與災前影像比對，相關圖資與分析資料交給中央災害應變中心，發揮衛星救災能力，今天會中多位立委關切台灣太空、衛星最新進展。

針對福衛八號高解析度光學遙測衛星，列席備詢的TASA副主任余憲政表示，福衛八號第一顆衛星預計在2025年底有發射的機會，目前正在進行整合測試工作。

福衛八號計畫發展6枚解析度1公尺的高解析度光學遙測衛星，布建於太陽同步軌道構成星系，透過地面影像後處理的方式，可達到次米解析度。

針對「第3期國家太空科技發展長程計畫」預定延長至2031年，相關計畫何時提報至行政院，以及國家火箭發射場選址進度，國科會前瞻及應用科技處長陳國樑表示，目前在積極跨部會溝通中，林敏聰也允諾會加快速度處理。

此外，民進黨立委林宜瑾質詢時指出，TASA去年首度受美國太空基金會邀請，參加太空研討會（Space Symposium），今年再次受邀，目前正由TASA主任吳宗信率團赴美與會，但中國代表連2年未出席，而美國對中國太空發展相當警覺，台灣也不可不慎。

林敏聰指出，不管是太空科學或產業，在國際上都具有戰略重要性，牽涉到地緣政治等面向，中國缺席美國太空研討會，應也與地緣政治相關；同時，台灣已將太空關鍵技術納入國家核心關鍵技術之列，產業也是高度管制，台灣除發展自身技術，也需積極與國際連結，國科會、TASA會繼續努力。

太空 福衛五號 美國

延伸閱讀

科技業爆發海外設第二總部熱潮？ 立委點名光寶、佳世達

403花蓮強震 台北市沒國家級警報 國科會望與氣象署合作

403花蓮大地震 科學園區廠商損失多少？ 國科會回應「這2字」

影／國科會主委吳政忠未到立院備詢挨批 副主委頻致歉

相關新聞

衛星「福衛八號」台灣自製率拚逾8成 TASA：明年底有望升空

立委關切台灣衛星計畫進度，國家太空中心（TASA）今天表示，高解析度光學遙測衛星福衛八號，首顆有機會明年底發射升空，目前...

勞動部增設最低工資諮詢小組 增加審議委員交流

勞動部首屆最低工資審議委員名單上月出爐，勞動部今天說，將增設最低工資諮詢小組，利用諮詢會議形式讓審議委員討論、交流，有利...

機械3月出口月增逾3成 公會：AI支撐製造業投資動能

台灣機械工業同業公會今天公布出口統計，3月機械出口值24.37億美元，月增31.5%，年減1.5%。公會指出，人工智慧（...

苗栗推製造業減碳 力積電「以大帶小」攜手供應商合作

苗栗縣政府輔導力晶積成電子向中央申請「以大帶小」製造業低碳及智慧化升級轉型補助案，獲經濟部產業發展署核定並補助2550萬...

賴清德喊「打擊癌症」引商機 英業達憑CTC成功搶市

副總統賴清德10日參訪榮總時重提「百億癌症新藥基金」，並喊話盼集各界攜手打擊癌症，引起國內外智慧醫療、精準健康市場的關注...

網路夯品律動機廣告不實 公平會罰2廠商各90萬元

小行星公司及合晶公司銷售的產品「iNO太空人律動機」熱賣，宣傳廣告卻誇大不實，容易誤導消費者，違反公平交易法第21條第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。