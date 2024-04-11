衛星「福衛八號」台灣自製率拚逾8成 TASA：明年底有望升空

立委關切台灣衛星計畫進度，國家太空中心（TASA）今天表示，高解析度光學遙測衛星福衛八號，首顆有機會明年底發射升空，目前正在進行整合測試工作。

國科會指出，在國內產業界協助下，TASA積極提升衛星自製率，福衛八號自製率將以超越80%為目標，確切比率將在完成各項測試衛星備便後，才能精準計算。

立法院教育及文化委員會今天邀請國家科學及技術委員會，就「國家科技發展策略與布局」進行專題報告並備質詢，國科會主委吳政忠請假，副主委林敏聰代理列席。

花蓮近海3日發生強震，TASA緊急更改福衛五號排程，改拍攝東海岸，並與災前影像比對，相關圖資與分析資料交給中央災害應變中心，發揮衛星救災能力，今天會中多位立委關切台灣太空、衛星最新進展。

針對福衛八號高解析度光學遙測衛星，列席備詢的TASA副主任余憲政表示，福衛八號第一顆衛星預計在2025年底有發射的機會，目前正在進行整合測試工作。

福衛八號計畫發展6枚解析度1公尺的高解析度光學遙測衛星，布建於太陽同步軌道構成星系，透過地面影像後處理的方式，可達到次米解析度。

針對「第3期國家太空科技發展長程計畫」預定延長至2031年，相關計畫何時提報至行政院，以及國家火箭發射場選址進度，國科會前瞻及應用科技處長陳國樑表示，目前在積極跨部會溝通中，林敏聰也允諾會加快速度處理。

此外，民進黨立委林宜瑾質詢時指出，TASA去年首度受美國太空基金會邀請，參加太空研討會（Space Symposium），今年再次受邀，目前正由TASA主任吳宗信率團赴美與會，但中國代表連2年未出席，而美國對中國太空發展相當警覺，台灣也不可不慎。

林敏聰指出，不管是太空科學或產業，在國際上都具有戰略重要性，牽涉到地緣政治等面向，中國缺席美國太空研討會，應也與地緣政治相關；同時，台灣已將太空關鍵技術納入國家核心關鍵技術之列，產業也是高度管制，台灣除發展自身技術，也需積極與國際連結，國科會、TASA會繼續努力。

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