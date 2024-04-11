賴清德喊「打擊癌症」引商機 英業達憑CTC成功搶市

副總統賴清德10日參訪榮總時重提「百億癌症新藥基金」，並喊話盼集各界攜手打擊癌症，引起國內外智慧醫療、精準健康市場的關注。而在智慧醫療領域深耕多年的代工大廠英業達（2356），也透過子公司榮文生醫腫瘤細胞檢測系統，成功卡位市場供應鏈，而昨日三大法人也同步喊買，並且外資、自營商更是不約而同的自賣轉買，相當驚人。

賴清德昨日參訪台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心時指出，自己身為醫界的一份子，同時也是政治人物，而過去在立法院、在行政單位時都積極謀取人民的健康與福祉，期盼未來擔任總統，可以對台灣民眾的健康做出貢獻。民眾平均生命有10%的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或是生活需要照料，因此期盼榮總未來能加入「健康台灣」的行列，讓民眾更健康、活得更久。

對此，英業達透過旗下兩大子公司榮文生醫、英華達，打造出最新腫瘤細胞自動檢測系統「循體欣」，不僅成功打進國內多家醫療體系，更朝海外市場邁進，榮文生醫技術研發團隊當家博士林志鵬透露，團隊目前已在跟北醫體系朝技術導入等方面合作積極討論，由於這套系統具備極強的檢測能力，因此自己認為很有機會打進市場。

他坦言，現代人越來越注重健康，對於連續41年蟬聯台灣10大死因榜首的癌症，大家都特別小心預防，卻也有一種防不勝防的無力感。過往癌症的檢測及確診，主要依靠影像檢驗、活體組織檢查和血清腫瘤標記等方法，但是單一採樣的組織切片無法實時反應腫瘤現況，侵入性檢驗和放射線造成的傷害也令人擔憂，而旗下 CTC 檢測技術恰巧能解決此問題。

林志鵬指出，CTC 檢測技術透過抽血及分析，能在腫瘤發展早期階段就檢測到而提早展開治療，對於已罹癌患者經過治療的反應和預後追蹤，也比腫瘤指標更可靠。具有「非侵入性檢查」等優點，高安全性無輻射暴露問題，可以定期連續即時監測，只要2-5個工作天便能獲得報告結果，因此獲多家醫療院所採用，自己看好在需求持續增長之下，有關檢測市場的前景將維持樂觀。 英業達旗下榮文生醫當家博士林志鵬。記者吳康瑋／攝影 英業達旗下榮文生醫當家博士林志鵬。記者吳康瑋／攝影

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