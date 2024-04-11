指標基金公布 瀚亞橫掃8項大獎

《指標》（Benchmark）台灣年度基金大獎公布2023年獲獎名單，瀚亞投信境內外基金共獲八項大獎，其中包括三座最佳基金公司獎、三座最佳表現基金大獎及二座最佳表現定期定額基金大獎，驗證瀚亞投信不論是質化或是量化評選，皆領先其他同業。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示，今年以來瀚亞投信喜訊不斷，不論是團隊或是個別基金獎，都有獲得專業評比機構的認可，也再次驗證瀚亞研究投資的實力，未來將繼續努力，再創佳績。

根據《指標》（Benchmark）2023台灣年度基金大獎獲獎名單，瀚亞投信在最佳基金公司獎當中榮獲3大獎，包括印度股票類型同級最佳、美國固定收益類型同級最佳，以及平衡型股債混和類型傑出表現。

瀚亞投信表示，最佳基金公司獎展現出資產管理公司在各項資產類別上的投資操作實力與管理策略，評選重點涵蓋投資決策、基金績效與風險數據、投資組合管理、盡職治理及企業實力等五大條件，今年榮獲三座最佳基金公司獎，驗證瀚亞在多項資產及各區域，皆有紮實的研究背景與操作實力。

以量化數據為評比基準的個別基金獎項中，瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金在最佳表現基金大獎、最佳表現定期定額基金大獎，皆獲得同級最佳；瀚亞投資-日本動力股票基金則獲得最佳表現基金大獎傑出表現、最佳表現定期定額基金大獎的同級最佳；瀚亞理財通基金也榮獲最佳表現基金大獎傑出表現。

瀚亞投信表示，統計今年以來至4月8日，瀚亞投信已榮獲11座大獎，包括：亞洲資產管理雜誌（AAM）台灣區最佳股票經理公司、傑出基金金鑽獎之3年期環球新興市場股票基金、傑出基金金鑽獎之3年期日本股票基金，以及《指標》8座獎項，可謂獲獎大豐收的一年。

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