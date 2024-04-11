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知名企業向數統人才招手 月薪10萬職缺在這裡

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
師大教授數理資優生適性計畫主持人林俊吉、台灣數學會理事長謝銘倫、國科會自然處科學推展中心數學組主任崔茂培、1111發言人曾仲葳、精誠資訊永續長暨人資長黃郁仁、群聯電子台北研發處處長詹立翔（ 由左至右）。 圖／1111人力銀行提供
師大教授數理資優生適性計畫主持人林俊吉、台灣數學會理事長謝銘倫、國科會自然處科學推展中心數學組主任崔茂培、1111發言人曾仲葳、精誠資訊永續長暨人資長黃郁仁、群聯電子台北研發處處長詹立翔（ 由左至右）。 圖／1111人力銀行提供

1111人力銀行11日指出，迎向大數據時代，數理及統計技能已成為了求職市場上的熱門資產，無論是在數據分析、機器學習、深度學習、金融科技、統計建模等，數統人才都扮演著重要關鍵角色。

由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、臺灣大學數學系、國科會科學推展中心數學組主辦的「數學統計系所徵才會」，將在4月20日於臺大博雅教學館舉辦。活動當天除了徵才攤位外，也將舉辦「職場大哉問」座談會，邀請畢業的學長姐分享不同業界工作內容及找工作技巧，協助同學們了解未來職涯方向，增進自身專業能力儲備等必備知識。學生們可透過本次徵才會了解目前產業界的趨勢，為自己的未來職涯做出更好的規劃。尚未畢業的學生，也可事先了解職場需求，準備相關的技能與知識。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，1111人力銀行為解決缺工現況，促進數統人才與企業之間的交流，特別籌備2024【數理引航 統算未來】數學統計系所徵才會，除了4月20日的實體就業博覽會，網站同步釋出近200個工作機會、更有薪水上看10萬元的職缺，精誠資訊、群聯電子、和運租車、ONElab瑞嘉軟體、群益金鼎證券等名企業，積極招募軟體設計工程師、韌體演算法工程師、軟體商業分析師、AI工程師、電商資料分析以及專案管理師等，人才需求相當多元，薪資待遇極具競爭力，歡迎求職者主動投遞履歷，展開職涯新頁。

徵才 數學

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