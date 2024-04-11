總統府公布第六屆「總統創新獎」得獎名單，保瑞藥業（6472）從逾250位參選者中脫穎而出，藉由其創新成就協助國內外新藥公司縮短開發時程、降低生產成本，加速藥物上市，造福全球民眾，榮膺「總統創新獎－團體組 服務創新項」獎項，保瑞也是該獎項首家獲獎的製藥公司。

「總統創新獎」為總統府每兩年舉辦一次，是以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」的最高榮譽，獎項的宗旨表揚在產品、技術、管理、服務或文化等各領域中，其創新成就對國家經濟、社會及人民具有深遠影響的貢獻、進而提升國家整體經濟發展與強化臺灣在國際發展競爭力的優勢。

保瑞集團董事長盛保熙表示，談創新不困難，做創新才是真正的挑戰。今天很高興也很榮幸，我能和保瑞全體同仁一起獲得此一殊榮、透過結合靈活的思維方式應對各種挑戰的「創新思維」與強大的「意志力」和「毅力」，攜手打造出創新台灣生技製藥產業規模最大的 CDMO 委託開發暨製造服務公司，帶領國內製藥產業規模國際化、打進國際盃！保瑞的使命是提升台灣在國際藥品市場的影響力，我們要讓全世界看到台灣做的藥。

在全球醫療產業快速成長的發展趨勢下，全球藥品市場委外代工製造為必然趨勢，看好台灣在代工製造業的既有優勢與服務精神，保瑞透過自身成長與外部併購雙軌成長策略、瞄準國際專業代工，相對於高資本的純新藥研發或低毛利的純粹代理，保瑞以研發能量與製程技術為核心、提供產能與代工服務協助國內外新藥研發公司縮短送件時程，甫以十年內七次成功的海內外創新併購，成為台灣唯一可同時提供小分子與大分子委託暨開發服務之生技公司，並打入全球前五大藥廠全球市場供應鏈。

此外，保瑞集團在上周正式完成美國百年藥廠 Upsher-Smith 之收購案成為台灣第 一家併購美國本土藥廠的製藥公司，不僅一躍成為全美最大的口服固體製劑廠之一，藉由取得更具規模的優勢產能，持續擴大營運規模（Scale）、拓展技術範圍（Scope），持續成為台灣 CDMO 製藥的領航者、從在地走向全世界。

頒獎典禮預定於2024年4月24日於總統府辦理，由總統親自頒獎表揚。保瑞集團董事長盛保熙表示，保瑞是一個以人為本的企業，除了持續追求創新，更期待能以實際行動來實踐取之社會、用之社會的永續社會責任；這次獲獎的獎將全數捐出，希望能支持這個月初因為花蓮震災而受到損傷的醫療院所或生活受到影響的家庭，協助加速重建工作，讓大家的生活及我們的家園都能儘快回復。

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