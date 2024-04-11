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保瑞為首家獲總統創新獎製藥公司 捐獎金助花蓮重建

中央社／ 台北11日電

總統府公布第6屆「總統創新獎」得獎名單，台灣上市藥廠保瑞藥業從逾250位參選者中脫穎而出，獲「總統創新獎－團體組 服務創新項」獎項，也是該獎項首家獲獎的製藥公司。

頒獎典禮預定於4月24日在總統府舉行，將由總統蔡英文頒獎表揚。保瑞集團董事長盛保熙表示，此次獲獎獎金新台幣200萬元全數捐出，希望能支持本月初因花蓮震災而受到損傷的醫療院所，或生活受到影響的家庭，盼協助加速重建工作。

「總統創新獎」為總統府每兩年舉辦一次，是以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」的最高榮譽。保瑞因協助國內外新藥公司縮短開發時程、降低生產成本，加速藥物上市，造福全球民眾，因此獲獎。

盛保熙表示，公司以應對各種挑戰的創新思維，打造出台灣生技製藥產業規模最大的CDMO（委託開發暨製造服務）公司，帶領國內製藥產業規模國際化、打進國際盃，希望提升台灣在國際藥品市場的影響力。

他也提到，在全球醫療產業快速成長的發展趨勢下，全球藥品市場委外代工製造為必然趨勢，保瑞透過自身成長與外部併購雙軌成長策略、瞄準國際專業代工，並在10年內7次海內外創新併購，成為台灣唯一可同時提供小分子與大分子委託暨開發服務的生技公司，並打入全球前5大藥廠市場供應鏈。

此外，保瑞集團完成美國百年藥廠Upsher-Smith收購案，成為台灣第一家併購美國本土藥廠的製藥公司，成為全美最大的口服固體製劑廠之一，藉由取得更具規模的優勢產能，持續擴大營運規模、拓展技術範圍。

併購 保瑞 總統府

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