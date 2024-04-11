新印度成長方程式：高經濟成長轉化為高企業獲利

印度今年即將迎來五年一次國會大選，投票將分七個階段、於4月19日開始的六周期間進行直至6月1日，預計將於6月4日開始計票，初步結果通常會在當天知曉。印度政府過去幾年推動該國經濟強勁成長，今年度GDP成長率在全球大型經濟體中最為強勁，一般預估當前的領導階層、總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）應能輕鬆取得勝選，莫迪將繼續總理職務。

富蘭克林證券投顧建議，印度經濟成長與企業獲利動能強勁，國會大選後市場不確定性降低可望吸引資金回流，且印度股市近年受惠於穩定的內資資金流入，股市波動程度顯著降低，相當適合投資人納入投資組合進行長期投資，或持續定期定額累積部位。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪·拉加表示，歷經過去十年的許多變化、印度幾乎是呈現脫胎換骨的狀態，目前，在與中國的比較方面，印度已經不只是新中國概念，在某種意義上應該稱之為新印度，印度的經濟成長動能強勁並轉化為企業獲利，並進一步在資本市場帶來回報。若人民黨如期取得國會大選勝利，預期印度政策改革路線將獲得延續，莫迪已提出2047年實現已開發國家地位的願景，並將重點放在繼續實施政策改革以實現這一目標。

印度關鍵的長期趨勢，四大主題掌握印度強勁成長動能

蘇庫瑪·拉加進一步表示，印度為全球人口最多也是相當年輕的國家，勞動人口將在未來幾年持續成長，隨著人均收入不斷成長、中產階級與富裕階層崛起，消費擴增與升級預期將是未來的重要發展。人口優勢之外，國家與產業升級亦是重要轉變，為了吸引外資進入印度投資，政府努力解決稅負繁雜與支出效率低下問題，Make in India來印度製造專案透過與生產連結的激勵計劃，吸引外資製造業進入印度，而這個激勵措施在過去幾年展現驚人成果。印度金融滲透率仍低，廣大的金融市場有相當大的成長空間。持續的數位轉型則是極具吸引力的關鍵主題，網路的普及帶動印度創建數位生態系統浪潮，線上購物與線上交易生態系統正大幅擴張，電動車、再生能源等產業發展更是方興未艾。

企業獲利成長動能強勁，有助化解評價水準偏高疑慮

雖然以本益比而言印度市場看似評價水準偏高，不過蘇庫瑪·拉加認為，印度企業獲利周期強勁，我們見到兩位數的獲利成長動能，這當然是基於整體經濟正強勁成長轉化而來，而這些企業獲利是股市走勢的基石。再者，觀察過去10~20年市場的演變，可以發現民間企業崛起、擁有專業經理人管理的企業開始主導印度股市，民營企業擁有更好的公司治理、更高的風險承擔能力與更好的管理，民營企業佔指數權重提升、國營企業比重下滑，此為重大進展。因此，真正支撐這樣評價水準的是企業獲利成長與資產品質。

富蘭克林坦伯頓印度基金布局著重四大主題商機

富蘭克林坦伯頓印度團隊最早成立於1993年，擁有逾30年歷史，同時也是印度首個註冊成立的民營共同基金，富蘭克林坦伯頓印度團隊的起源實際上就是印度共同基金產業的起源故事。富蘭克林坦伯頓印度基金目前配置著重於內需消費、金融深化、高階科技與基礎建設四大題材，透過可複製、由下而上的投資流程，建構可望分享印度結構性成長機會的投資組合。

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