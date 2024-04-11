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3月出口銷美攀峰 陸港占比走低

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
3月對美出口91.2億美元，年增65.7％，出口值與增幅雙創歷年單月之冠。（本報系資料庫）
3月對美出口91.2億美元，年增65.7％，出口值與增幅雙創歷年單月之冠。（本報系資料庫）

財政部昨（10）日公布3月我國對主要國家出口數據。受惠資通與視聽產品強勁力道，3月對美出口91.2億美元，年增65.7％，出口值與增幅雙創歷年單月之冠；對中國大陸及香港地區出口則相對弱勢，年減1.3%。

第1季出口市場結構有明顯消長，財政部統計處長蔡美娜指出，對中國大陸與香港出口占比已降至30.8％，為過去22年來同季最低；對美國占比22.3％、為24年來同季新高，對東協占比20.2％、更是歷年同季新高。

3月對美國、東協市場持續大放光彩。對美國出口值與增幅創新高，主要是資通與視聽產品需求暢旺、出口值年增1.4倍，但也觀察到電子零組件增幅緊追在後，蔡美娜表示，這段時間美國積極透過政策鼓勵業者將先進晶片製造與產能移回本土，因此帶動我國電子零組件的拉貨。

同樣受資通產品挹注，東協出口值89億美元寫單月新高、年增47.1％是近三年最好表現。蔡美娜指出，主要與供應鏈移轉、AI商機蓬勃發展等加成效果有關，也造成對泰國、新加坡出口分別大幅增加1.8倍與58％。

另外3月對陸港出口小幅減少1.3％。蔡美娜說，「這不是很陡峭的降幅」，但出口值僅127.2億美元，遠不及以往高點水準，所以對陸港出口表現仍偏弱。她解釋，對陸港出口疲弱主要反應部分消費電子需求回溫力道不足，再加上全球供應鏈重組、以及美國相關禁令波及，使對大陸出口占六成的電子零組件仍持續萎縮。

出口值 美國

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