出口連五紅…3月大增18.9% 本月拚雙位數成長
受惠AI商機，財政部昨（10）日公布3月出口418.2億美元、創近20個月新高，年增18.9%、連五紅，為兩年來最大增幅，財政部形容出口「含苞待放」，從主要貨類觀察，回溫的強度跟廣度都提高。
展望4月，財政部統計處長蔡美娜分析，預估4月出口規模388億至399億美元，年增8％至11％，篤定將連六紅，甚至有機會看到雙位數成長。
綜整第1季出口表現，蔡美娜表示，由於AI商機、基期偏低，首季出口值為1,103.3億美元，為歷年同季次高，年增12.9％，是近七個季度最強勁增幅。
在主要貨類跟市場中，資通與視聽產品，對美國、東協出口值，這三項創下有史以來單季新高水準。
蔡美娜解釋，目前有四大因素，包括經濟景氣在好轉之中、終端消費需求逐步回溫、AI應用商機加速開展，再加上部分產業庫存回補效應，讓出口景氣回暖訊號增強、表現明顯優於預期，且反映在三面向。
首先，3月出口規模，睽違19個月，再次看到超過400億美元水準，寫下歷年同月新高，更是單月第五高；其次觀察變動幅度，3月出口年增18.9％，是兩年來最大增幅。
最後從主要貨類來看，資通與視聽產品獨霸一方，但也看到傳產貨類出現轉機，11大貨類中正成長貨類已增加至六大類，是2022年8月以來首度過半。
蔡美娜表示，從這三面向可以比較肯定地說，出口回溫的強度跟廣度都有在提高，即便還沒到「繁花盛開」，但至少已「含苞待放」，花已準備慢慢展開。
另外，3月進口規模331.4億美元，年增率7.1％、再度由黑翻紅。蔡美娜解釋，半導體購置仍持續下滑，但隨外銷接單能見度好轉，也帶動積體電路及部分原物料備貨需求。
另一方面，國內航空業者因應跨境旅遊升溫，也增購飛機，在互相抵銷後，進口呈上升走勢。
第1季出口表現也優於主計總處預測，超出預測值4.5個百分點；如果與其他亞洲經濟體最新統計相比，優於日本的衰退1.8％、中國大陸成長7.1％、新加坡8.2％、以及南韓8.3％，表現僅略遜於香港，顯示我國第1季出口表現為亞洲前段班。
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