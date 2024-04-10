風電3-2期有6家開發商送件 最快5月底決標

經濟部離岸風電區塊開發3-2期選商收件作業10日傍晚截止，經濟部能源署表示，目前已有6個開發團隊，8個風場親送申請案，分別來自台灣本土、歐洲、美洲等地開發業者，不受先前有廠商先後宣布放棄送件雜音影響。能源署預計最快5月底或6月初可完成選商作業。

據了解，包括沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、風睿能源（SRE）、科理歐永續能源（Corio）、富崴能源（森崴集團）、德能英華威集團等六個開發團隊都有送件。放棄送件的廠商則有伊比德羅拉、台亞風能、韋能等業者。

離岸風電3-2期2年設置量目標3GW，併入3-1期未分配的容量後，最終可分配容量約3.6GW。能源署組長陳崇憲表示，按選商機制來看，第1名最多有1000MW，第2名最多800MW ，其他名次有3個案場，各是500MW ，最多再加100MW，全部上限是3.6GW的設置量，名額最多5家，但送件的有6家，因此未來仍具有一定的競爭性。

後續選商結果，要視審查結果而定，陳崇憲說明，能源署先進行資格審查，若有補件需要，會提供補正時間，之後再進行審查，履約能力部分包括財務與技術，須達70分；產業關聯性審查分數最低門檻70分，如果廠商均有通過門檻，就開標比價格，較低價者能取得開發權，若價格相同，就比較產業關聯性分數，分數愈高，取得愈前面順位。

經濟部指出，離岸風電區塊開發第2期選選商在制度上新增包括產業關聯項目自選、加大風場可開發容量、給予一年的併網彈性、履約保證金可分批繳納等機制，持續完善選商制度，以吸引國內外優秀開發商投入臺灣離岸風電開發。

能源署分析廠商送件情形，有幾家者業者認為外在環境例如通膨或戰爭等因素，導致成本增加，因而決定不參與3-2期的選商，但有更多業者認為3-2期是2028年、2029年併網，時間拉長會出現變化，成本不得見都在維持在高檔。

至於3-1期廠商遇到的融資問題，未來是否也會發生在3-2期廠商身上？陳崇憲表示，國內很多大型企業例如晶圓廠要擴廠需要綠電，建廠融資也需要國內銀行業者支持，能源署會再協調國內公股銀行以參貸名義參與離岸風電的融資，以宣示公股銀行對政府政策的支持，金額較低也沒關係，風電業者認為若有公股銀行的支持，對他們說服國際銀行融資會比較有幫助。

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