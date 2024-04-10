快訊

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

一月內2次通報疑食物中毒 藏壽司「這間門市」遭令暫停營業

風電3-2期有6家開發商送件 最快5月底決標

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
離岸風電示意圖。 圖／聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。 圖／聯合報系資料照片

經濟部離岸風電區塊開發3-2期選商收件作業10日傍晚截止，經濟部能源署表示，目前已有6個開發團隊，8個風場親送申請案，分別來自台灣本土、歐洲、美洲等地開發業者，不受先前有廠商先後宣布放棄送件雜音影響。能源署預計最快5月底或6月初可完成選商作業。

據了解，包括沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、風睿能源（SRE）、科理歐永續能源（Corio）、富崴能源（森崴集團）、德能英華威集團等六個開發團隊都有送件。放棄送件的廠商則有伊比德羅拉、台亞風能、韋能等業者。

離岸風電3-2期2年設置量目標3GW，併入3-1期未分配的容量後，最終可分配容量約3.6GW。能源署組長陳崇憲表示，按選商機制來看，第1名最多有1000MW，第2名最多800MW ，其他名次有3個案場，各是500MW ，最多再加100MW，全部上限是3.6GW的設置量，名額最多5家，但送件的有6家，因此未來仍具有一定的競爭性。

後續選商結果，要視審查結果而定，陳崇憲說明，能源署先進行資格審查，若有補件需要，會提供補正時間，之後再進行審查，履約能力部分包括財務與技術，須達70分；產業關聯性審查分數最低門檻70分，如果廠商均有通過門檻，就開標比價格，較低價者能取得開發權，若價格相同，就比較產業關聯性分數，分數愈高，取得愈前面順位。

經濟部指出，離岸風電區塊開發第2期選選商在制度上新增包括產業關聯項目自選、加大風場可開發容量、給予一年的併網彈性、履約保證金可分批繳納等機制，持續完善選商制度，以吸引國內外優秀開發商投入臺灣離岸風電開發。

能源署分析廠商送件情形，有幾家者業者認為外在環境例如通膨或戰爭等因素，導致成本增加，因而決定不參與3-2期的選商，但有更多業者認為3-2期是2028年、2029年併網，時間拉長會出現變化，成本不得見都在維持在高檔。

至於3-1期廠商遇到的融資問題，未來是否也會發生在3-2期廠商身上？陳崇憲表示，國內很多大型企業例如晶圓廠要擴廠需要綠電，建廠融資也需要國內銀行業者支持，能源署會再協調國內公股銀行以參貸名義參與離岸風電的融資，以宣示公股銀行對政府政策的支持，金額較低也沒關係，風電業者認為若有公股銀行的支持，對他們說服國際銀行融資會比較有幫助。

6G 經濟部 離岸風電

延伸閱讀

送件前一刻總部踩煞車！韋能宣布放棄離岸風電3-2期競標

歐盟對中國風電企業反補貼調查 毛寧：對歐歧視性措施高度關切

台股第2季高檔震盪 瀚亞投信：拉回買進六大主流

520行情有影？ 華城續飆高、這幾檔風電股表現搶眼

相關新聞

送件前一刻總部踩煞車！韋能宣布放棄離岸風電3-2期競標

經濟部主導離岸風電3-2期今日下午5時截標。據了解，韋能總部最後一刻踩煞車，因此韋能最後一刻未送件。換言之，繼伊比德羅拉...

風電3-2期有6家開發商送件 最快5月底決標

經濟部離岸風電區塊開發3-2期選商收件作業10日傍晚截止，經濟部能源署表示，目前已有6個開發團隊，8個風場親送申請案，分...

還是AI帶動 3月出口418億美元優於預期、連5紅

財政部今（10）日公布3月出口為418.2億美元，月增33%，年增18.9％，但優於原預期年增9-13%預估，年對年相比...

AI強勁、庫存回補效益 3月出口創20個月以來新高

財政部10日公布3月出口418.2億美元，年增18.9％、連五紅，表現優於預期，主要受惠於AI商機；今年第1季出口增12...

創新高！4月工作機會110.6萬個 連續14個月缺工逾百萬人

大缺工浪潮持續！根據104人力銀行10日發布的最新調查顯示，4月全站工作機會數110.6萬個，再攀歷史新高，同時也是自2...

電價漲！上班族前五大招節電省錢大作戰 平均月省3899元

正值高物價時代，政府4月起全面調漲電價，根據yes123求職網「上班族吃住開銷與電價衝擊調查」發現，45%企業表示電價漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。