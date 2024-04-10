泓德能源喜獲國泰人壽綠電合約 預計供電3.25億度綠電

太陽能系統廠泓德能源（6873）旗下子公司「星星電力」今年第1季捷報連連，繼與半導體封測大廠日月光投控簽署 20 年合作備忘錄後，又與全台最大房東國泰人壽簽署綠色租賃合約，從今年起轉供綠電給國泰人壽商辦大樓，幫助租戶輕鬆取得綠電，合約期間初估將供應至少 3.25 億度電。

星星電力首創綠色租賃「新型態彌補型」契約 獲國泰人壽青睞

企業為接軌全球 ESG 腳步、符合國際減碳規範，對於綠建築的需求持續高漲，也需要採購綠電以達成碳排範疇二的碳中和目標，外商企業駐台辦公室更以能轉供綠電的商辦大樓為首選。星星電力獨步業界首創「新型態彌補型」契約，高度彈性能靈活滿足綠色租賃房東與租戶各自需求，並提供專業綠電顧問服務來幫助房東增加 ESG 國際企業租戶、幫助租戶提升競爭力，創造三贏甚至多贏局面。再結合星星電力從企業辦公大樓到商場，皆可以高度供電機動性配合需求、以最快速度轉供綠電的服務優勢，因此獲得國泰人壽青睞，今年起將陸續為國泰集團北中南 39 棟不同類型的商辦大樓、超過百家企業用戶提供綠電服務。

優異綠電轉供服務 星星電力成為國泰人壽合作首選

資誠聯合會計師事務所 3 月發布的「2023 台灣綠電交易進度報告」指出，2023 年太陽光電的綠電直轉供量增加為 6.2 億度，相較前一年成長超過 200%，顯示台灣企業對綠電加倍殷切的需求。星星電力擁有自持案場也向外購入綠電，可穩定供應綠電來源，以及最快可於簽約後 1 至 2 個月內轉供綠電的超高效率，均為順利搶占市場利器。星星電力與國泰人壽再次合作簽署長期綠電合約，攜手為綠色租賃租戶提供彈性綠電大樓服務。星星電力優異服務深受肯定，國泰人壽與台灣大哥大等皆再次選擇與星星電力合作，自 2021 年取得售電執照累計至今年 3 月底，星星電力綠電轉供總合約度數為 141 億度，合作企業容量超過 136MW，轉供據點超過 1200 處，目前為台灣前五大售電業者之一。

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