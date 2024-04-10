維護花蓮翰品員工就業權益 啟動專案轉銜機制、主動協助重返職場

受403花蓮強震影響，花蓮翰品酒店因災損嚴重，於4月3日夜間宣布停業，並預計10日向花蓮縣政府提報大量解僱計畫書。勞動部勞動力發展署北分署為保障該酒店員工後續就業權益，第一時間掌握相關資訊後，即偕同花蓮縣政府社會處直接進場辦理就業資源說明會，迅速啟動就業轉銜機制。

北分署花蓮就業中心9日在說明會上關懷安撫員工情緒，提供失業給付、就業轉銜、職業訓練及天災臨工措施等資訊，協助在場勞工了解自身權益，並掌握政府相關服務資源。

北分署已成立「翰品就業服務專案」，直接於說明會現場彙收求職登記表，掌握員工名冊，並將指派專人進行個案管理及追蹤關懷，更將依個別員工需求，提供後續就業媒合、職業訓練、失業認定、技能檢定及創業等就業協助，透過一案到底服務模式，積極協助失業員工排除就業障礙，重返職場。截至4月9日，已收取47名員工求職登記表，北分署將持續掌握受資遣員工需求，提供客製化服務。

因應花蓮震災對在地廠商可能造成的影響，北分署將持續關注、即時提供各項就業服務措施，保障勞工權益；同時，也透過單一窗口服務及簡便快捷的程序，迅速協助災區民眾早日完成家園重建工作。有關花蓮地區就業服務相關訊息，民眾可洽詢花蓮就業中心(03) 8323-262；玉里就業中心(03)8882-033或撥打免付費客服專線0800-777-888。

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