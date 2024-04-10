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通膨時代／九成四上班族有抗漲計畫 盼月開銷減3,899元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

通膨壓力山大，根據yes123求職網10日發布的最新調查顯示，今年第2季，有九成四上班族透露「有抗漲計畫」，其中五成七拚節能，八成六有省錢計畫，目標月開銷減3,899元，大概一天要少花130塊錢。

yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，上班族一旦變成「月光族」或「窮忙族」，為了財務的收支平衡，一切皆以「省錢至上」為原則，甚至在下班後，還要去兼差賺外快，將無力兼顧到生活品質。

楊宗斌更指出，若從長期來看，「過度省錢」的結果，只儲蓄、不消費，對台灣內需經濟而言，其實並非好事，可能又形成惡性循環：消費不振，導致廠商業績不振，然後衝擊調薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入低度成長的「悶經濟」困境。

至於企業端的抗漲計畫，根據yes123求職網調查發現，高達82.6%的企業表示，在第2季「有實施」省電措施。而且在可複選狀況下，主要措施依序是：「要求員工隨手關燈」(77.3%)、「下班後電腦關機」(68.9%)、「午休、下班時間關燈」(64.8%)，以及「調高冷氣、空調溫度」(43.6%)、「辦公室改用節能燈具」(38.1%)。

其他企業節電方式，又分別為：「縮短冷氣、空調使用時間」(35.1%)、「以電風扇取代冷氣、空調」(27.7%)、「下班後拔電器插頭」(19.2%)，以及「不強制穿西裝、套裝，或者有便服日」(14.4%)、「加裝自動感應照明」(10.2%)。

上述「上班族吃住開銷與電價衝擊調查」，是由yes123求職網於2024年3月22日到4月7日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%。至於企業有效問卷共1,058份，信心水準為95%，誤差值為正負3.01%。

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