醫療費大漲4.47%…18年最高 官員：通膨壓力仍在

主計總處昨天發布三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點一四，雖較一至二月平均百分之二點四三略降，但因醫療院所掛號費及健保負擔增加，醫療費用年漲百分之四點四七，漲幅創十八年最高，房租漲幅連續走高，三月年增率百分之二點二四是近一年最高。

此外，三月的外食費漲幅因蛋價跌及高基期降到百分之三點四九，漲幅是兩年多以來最低，也是近一年首次降到百分之四以下；十七項重要民生物資漲幅也降為百分之一點一七，創卅九個月最低。

ＣＰＩ2%以下 恐得等Q3

主計總處綜合統計處專委曹志弘分析通膨走勢，認為雖然外食費略降，且進口物價指數連續十三個月走跌，有助舒緩國內物價壓力，但服務類價格如醫療費用、房租及外食等漲幅仍大，且具僵固性，通膨壓力仍在，後續仍要持續關注；四月若天氣平穩，蔬果價格漲幅會縮小，但因有電價漲及國際原油近期走高，因此ＣＰＩ年增率應與三月差不多，第三季以後才會降到百分之二以下。

曹志弘表示，雖然三月ＣＰＩ年增率百分之二點一四，若排除春節因素是近八個月最低，但三六八個查價項目中，超過七成較去年同月上漲，且民眾每月至少購買一次的項目漲幅平均百分之二點八八，仍高於整體平均值，加上醫療費用、外食、房租仍持續上漲，因此民眾對物價壓力感受還是很深刻。

二月ＣＰＩ年增率因為基期因素上升到百分之三點○八，創一一一年七月以來最高，一至二月平均ＣＰＩ年增率百分之二點四三，還在百分之二通膨警戒線以上；三月ＣＰＩ略降到百分之二點一四，一至三月ＣＰＩ年增率百分之二點三四，仍處高檔，但較主計總處預估的百分之二點五八低，主要是蔬果價格大幅回檔。

三月ＣＰＩ增幅百分之二點一四，主要是油料費隨國際行情上漲百分之二點三三，另外部分醫療院所調升掛號費，房租漲勢延續，但蛋類因去年此時供給短缺處於高基期，因此雞蛋價格跌幅度高達百分之十八點二五，創四年最高，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及剔除能源後的核心ＣＰＩ為百分之二點一三。

4月漲電價 通膨待觀察

以往七大類價格漲勢都是食物類漲幅最大，三月則是醫藥保健費漲百分之三點一九最高，其中醫療費用年漲百分之四點四七，創二○○六年五月、近十八年來最大漲幅，藥品及保健食品則漲百分之二點六五。

曹志弘說，醫療費用近十年年漲幅平均約百分之一點二五，但去年下半年起漲百分之二後，擴大到三月的百分之四點四七，主要是去年七月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，三月年漲百分之八點七七，加上診所掛號費從今年一月起至三月年增率都高達一成，民眾感受特別明顯。

至於三月外食費漲幅降到百分之三點四九，是近一年首次降到百分之四以下，漲幅也是兩年三個月來最低。

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