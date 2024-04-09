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3月CPI年增率2.14%！掛號費漲價使醫療費18年漲最大

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
衛福部3月4日起，取消全國醫療院所掛號費上限，免再向地方衛生單位申請備查。各地醫院診所紛紛提高掛號費。圖/本報系資料照片
衛福部3月4日起，取消全國醫療院所掛號費上限，免再向地方衛生單位申請備查。各地醫院診所紛紛提高掛號費。圖/本報系資料照片

主計總處今天發布3月消費者物價指數（CPI）年增率2.14%，較2月的3.08%大降0.94個百分點，也較1-2月平均2.43%略降。不過，醫療院所掛號費上漲、外食及房租持續上漲，都是助長3月通膨壓力原因，其中，房租漲幅仍有2.24%，是近一年最高。另醫療院所掛號費等漲價效應也造成醫療費用年漲4.47%，是近18年最高。

2月CPI年增率因為基期因素上升到3.08%%，創111年7月以來最高，1-2月平均CPI年增率2.43%，還在2%通膨警戒線以上；3月CPI略降到2.14%，1-3月CPI年增率2.34%，還是處於高檔。

3月CPI較上年同月漲2.14％，主因休閒娛樂消費需求仍殷，推升娛樂服務費用價格；油料費隨國際行情上漲；部分醫療院所調升掛號費，加上外食費、水果、肉類價格仍高，與房租漲勢延續所致，惟蛋類受上年供給短缺之高基數影響而價跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.12％，再剔除能源後之核心CPI，漲 2.13%。

以往都是食物類漲幅最大，但3月七大類中，醫藥保健類年漲3.19％最高，原因是部分醫療院所調漲掛號費，及112年7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲4.47％，其中診所掛號費年增10.72％，自付費（處方藥品自付費等）漲8.77％、

食物類漲2.86％居次，主因肉類飼養成本仍高，漲4.37％，加以調理食品、外食費、穀類及其製品、水果各漲4.10％、3.49％、3.07％及2.46％，惟蛋類因上年缺蛋期間之高基數，價格下跌14.90％，抵銷部分漲幅。

3月外食費漲幅則降到3.49%，雖降到4%以下，但漲幅仍不低。

CPI

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