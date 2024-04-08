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藥技中心與印尼再生醫療公司簽MOU 助攻東南亞市場

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
藥技中心宣布與印尼再生醫療公司PT. Sel Regenerasi Biotek簽署合作意向書。圖／藥技中心提供
藥技中心宣布與印尼再生醫療公司PT. Sel Regenerasi Biotek簽署合作意向書。圖／藥技中心提供

財團法人醫藥工業技術發展中心（藥技中心）繼與新加坡公司合作後，今（8）日宣布與印尼再生醫療公司PT. Sel Regenerasi Biotek簽署合作意向書，雙方將合作開發感染性疾病開發的細胞治療產品，該公司近期也將來台設立子公司，未來並將透過藥技中心橋接台灣再生醫療的CDMO廠商。

PT. Sel Regenerasi Biotek為專注於幹細胞醫療和生物技術研究的公司，已與印尼國家感染症研究中心合作，將開展幹細胞與幹細胞外泌體應用於治療肺結核後遺症的臨床試驗。

藥技中心表示，透過經濟部產業技術司補助科專計畫，已成功建立一系列細胞培養液配方優化平台、精準免疫調節，以及神經修復幹細胞製程等再生醫療技術，成為吸引國際合作的憑藉，繼與新加坡ECCO集團簽約合作後，再度吸引東協國家簽署合作備忘錄，合作開發再生醫療技術產品。

東協國家被視為下一個經濟高速成長區域，印尼更是東協最大的經濟體，其人口高達2.7億，是具有巨大發展潛力的醫療市場。此合作案可望為正在興起的台灣細胞治療產業鏈，再注入一股活水，成為進軍東協市場的敲門磚，並為兩國甚至東協國家的再生醫療領域，開創新的發展空間。

針對雙方的合作，PT. Sel Regenerasi Biotek董事長周俊明（Bintarna Tardy）說，近期將在台灣設立子公司，與藥技中心合作導入幹細胞與外泌體先進製程，並將藉助於台灣細胞生產CDMO能量，加速推進臨床試驗的進程。

藥技中心指出，接下來將協助PT. Sel Regenerasi Biotek在台設立的子公司，進行細胞製劑的臨床前（pre-IND）資料準備，並協助橋接國內細胞生產的CDMO業者，為國內細胞生產廠商拓展國際化商機，打開東南亞的新藍海市場。

幹細胞 東協

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