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地震是否影響電力設施？台電回報部分饋線跳脫 現已恢復穩定

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電示意圖。／報系資料照
台電示意圖。／報系資料照

3日上午花蓮發生強震，電力設施是否受損，備受關注。台電今回報，受地震影響，出現變電所停電及饋線跳脫，造成初期頻率下降，目前系統已恢復穩定。

台電表示，電廠部分，民營國光電廠1號機、和平電廠2號機、海湖電廠2部氣渦輪機GT跳脫，台電部分台中電廠8號機、10號機，通霄電廠5號機蒸汽輪機ST跳脫。核電廠方面均正常。

台電表示，輸電線路部分，345kV均正常，161kV跳四條，69kV跳五條。

台電 核電廠

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