地震是否影響電力設施？台電回報部分饋線跳脫 現已恢復穩定

美國對中國的全面封鎖，特別是在半導體和先進封裝領域，意味台灣企業如台積電等可能早晚會面臨美國壓力，被要求限制或停止向中國市場供應關鍵的技術或產品。時至今日，中國仍然是台灣最大的一個貿易夥伴，而美國既是貿易夥伴也是安全支柱，台灣怎麼在這兩個經濟巨頭間做出選擇已經夠難，偏偏從美國鋼鐵的案例來看，美國連盟友也可以說變就變，台灣產業難道只能像傻瓜一樣躺在砧板上任人宰割？

2024-04-03 06:00