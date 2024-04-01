快訊

檢查你的愛車！美警發現蘋果AirTag淪「竊車集團」犯案工具

寶林茶室食安事件 新安東京：食物中毒每案最高理賠4000萬元

00940上市破發照樣搶！爆量133.9萬張 台股跌72點收20,222點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴿聲嘹亮 永豐金：可留意 AI 科技股 金融、非必須消費、健康醫療

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本央行結束八年負利率。（路透）
日本央行結束八年負利率。（路透）

近期全球主要央行舉行利率決策會議，日本央行(BOJ)宣布終止負利率政策、美國FED主席包威爾全力放鴿，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，美股第2季在FED降息在即的預期下，仍有盤堅走高的機會，拉回是可以留意的加碼點。投資焦點，除了AI科技股可能恆強，落後市場的金融、非必須消費、健康醫療相關類股及Reits仍有落後補漲的空間可留意。

美國核心通膨連兩月高於預期，市場對FED今年降息的期待被澆了好幾盆冷水，部分投行甚至調降降息幅度的預期；但本次FOMC會議決議不僅仍維持2024降息3碼的估計，會後記者會上包威爾更明確表示FED的下一步應該就是降息，FED的利率決策看的是通膨的趨勢，不會只受1~2次數據反彈影響，未來是否降息不僅考慮通膨，也會評估勞動市場是否放緩，此言一出，市場疑慮一掃而空。

陳泓睿表示，通膨數字受租金年增率變動落後市場而有滯後性，FED貨幣政策對經濟的影響也有滯後性，所以過去幾個月市場仍舊緊盯通膨的小幅波動，或是就業市場仍舊熱絡來判斷FED的政策方向，事實上高昂的物價很可能已經耗盡中低所得家庭手上的閒錢，所以目前還算熱絡的就業市場不該被視為通膨加速的引擎，而應該視為美國經濟快速滑向通縮的剎車。

就業數字表現佳帶動薪資成長，是受通膨嚴重影響的家庭維持消費的最後動力，如果就業市場開始冷，可能會使相當比例的家庭開始節衣縮食，那樣美國經濟將如2008年一般快速的從通膨掉入通縮。從這個必須維持就業市場熱度的角度來看，投資人今年無需太過憂慮FED會轉向鷹派，今年上半年FED就當開始降息。

陳泓睿分析，在FED鴿派表態後，美股重拾上漲動力，展望Q2美股仍有盤堅走高的機會，拉回是不錯的加碼點。而以類股來看，除了今年以來一直領漲指數的AI相關科技股可能強者恆強外，去年度表現落後市場的金融、非必須消費、健康醫療相關類股及Reits仍有落後補漲的空間可留意。

美國經濟 通膨 降息

延伸閱讀

金融三業2月買債1,952億

避險基金轉向押寶歐股 將帶動全球股市下波多頭行情

台股基金 漲勢凌厲

美A級公司債 雙優勢加持

相關新聞

報喜！勞動基金截至2月底大賺2,527.6億元 2月單月進帳1,763.8億元

勞動基金運用局1日發布勞動基金最新績效。隨著台股、美股走揚，截至2024年2月底止，勞動基金規模為6兆2,880億元，在...

安心了！勞動基金大賺2527億 2月單月收益創歷史新高

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金績效。截至2月底止規模為6兆2880億元，在全球金融市場表現穩健下，截至2月底之評價後...

退撫基金前2月獲利396.30億元 收益率4.79%

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，113年截至2月底，實際收益數新台幣396.30億元，收益率4.79...

鴿聲嘹亮 永豐金：可留意 AI 科技股 金融、非必須消費、健康醫療

近期全球主要央行舉行利率決策會議，日本央行(BOJ)宣布終止負利率政策、美國FED主席包威爾全力放鴿，永豐金證券策略分析...

傑出大陸台商選拔開跑 台管院：最艱困時刻仍要打氣

雖有中美爭霸與兩岸關係陷陰霾等負面因素，台北經營管理研究院(以下簡稱「台管院」)仍繼續舉辦2024年第12屆傑出大陸台商...

觀光人次下修 交長坦言「陸不開放比我想的還堅定」

對於今年國際觀光客目標1,200萬人次來台目標，交通部長王國材1日表示，過去1200萬旅客目標的確有把陸客估進去，但中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。