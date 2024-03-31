新聞眼／兼顧不缺電 核能政策是關鍵

台電除了背負龐大負債被迫漲全民電價，如今還有火力發電超額碳排難以抵減的困境，真是雪上加霜，問題根源全來自錯誤的能源政策，迫使台電火力全開。當排碳量降不下來，減碳技術還有諸多隱憂，如何面對核能將是關鍵。

台電二○一○年改建大林燃煤電廠時，在環評審查時被下「緊箍咒」，火力發電減碳必須分階段達標，這原符合國際減碳趨勢，當時核能電廠正常營運，也逐漸朝增加綠能的方向發展，但蔡政府主政之後，「非核家園」的能源政策讓原先的規畫變了調，如今演變成所有核電廠都將停擺，再生能源無法及時救援能源缺口，造成台電火力電廠要加大力度填補用電所需。

木已成舟，如今台電如啞巴吃黃蓮，只能與行政院設法解套。若從源頭鬆綁，要求環境部修改環評結論，勢必引發社會強烈反彈，環團也可能藉機附加更多讓台電不堪負荷的責任或條件，這著險棋是一把兩面刄，台電、行政院若想用，要小心副作用。

中央已做莊開起碳權交易所，當起企業採購境外碳權的買辦，但這也隱含道德風險，除了碳中和的政策是以採購國內碳權優先為原則，境外碳權屢傳瑕疵，一不小心就沾染漂綠汙名，也不可不慎；而且若一味採購境外碳權來抵國內的碳排，也與國家淨零政策方向背道而馳。

至於台電宣稱正在嘗試混燒氨氣、採行碳捕捉等減碳手段，不是有加大空汙疑慮，就是高成本的問題，隱患還不少，現階段這些方法都只是官宣大於實質意義。雖然國際上高喊要加速關閉燃煤電廠，台電也只能「心嚮往之」，現實條件並不允許。終究的正辦，還是期盼賴清德政府的能源政策能否更務實，兼顧不缺電與國家淨零，而核能政策將是關鍵。

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