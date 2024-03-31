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專家：燃煤發電 淨零痛點

聯合報／ 記者葉冠妤鄭朝陽／台北報導
火力發電目前仍然是台電的主要發電方式，這會是未來我國推動淨零的痛點。圖為台中火力發電廠。本報資料照片
火力發電目前仍然是台電的主要發電方式，這會是未來我國推動淨零的痛點。圖為台中火力發電廠。本報資料照片

台電面臨火力電廠超額排碳的碳權抵銷困境，台北市環保局前局長劉銘龍認為，從國際減碳及減煤的趨勢來看，台電要避免無碳權可抵的窘境，不能再「火力全開」，應提出具體的淨零去煤時間表，明確排定燃煤電廠關閉或加裝減排設備的時程，才是長久之計。

劉銘龍說，台電要找國內碳權年年抵減超額排碳非常不容易，若要購買國外碳權來抵減，恐又引來國內燒煤排碳、卻拿國外種樹減碳的負面批評。

事實上，從格拉斯哥氣候協議到去年底ＣＯＰ28的重要決議，都清楚要求全球加速關閉無裝設減排設備的燃煤電廠。美國氣候特使凱利更宣布，美國承諾將不再興建新的燃煤電廠，並與近六十個國家共同加速汰除既有燃煤電廠，還將參與「去煤聯盟」。

劉銘龍表示，火力發電目前仍是我國主要發電方式，今年燃煤發電量仍占三成四，這是未來我國能源轉型與推動淨零的痛點，應及早擘劃對策，且若繼續「火力全開」，台灣要如何加速淨零？提出具體的淨零去煤時間表，明確排定燃煤電廠關閉或加裝減排、碳捕捉設備的時程，藉此降低整體排碳，不必再每年找碳權抵減，才有助於國家淨零工程推進。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，若台電想變更環評結論，就必須重新走環差程序審查，這部分沒問題。但他認為，台電不應該這麼快就放棄，直接就想從源頭變更環評承諾，而是應該窮盡一切碳權抵換的可能性，研議增量抵換的辦法，比如投資共享機車、綠色運具，真不行的話，再來談最後一步的環評結論變更。

除台電自身的作為，林彥廷指出，除了大林電廠用電量，台積電二奈米廠已預計在高雄設廠，將來就是高雄的用電大戶之一，光談增量抵換比較困難，減碳部分不能只單憑台電，畢竟台電已經承擔太多，未來的用電大戶台積電也需要一同分擔。

台電 減碳 環評

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