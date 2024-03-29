五成四青年自認「人生魯蛇組」 「房東」首進入夢幻職業前十大

yes123求職網針對40歲以青年人進行「青年勞工甘苦談與人生夢想調查」，結果顯示，衡量有形無形資產後，只有7.2%自認是「人生勝利組」，五成四自認是「人生魯蛇組」，顯示多數青年人不滿意現狀。自評自己的職場抗壓性，有32%自認是適應性強的「麻糬族」，也有一成四自己承認是每遇不滿，有酸民性格的「檸檬族」。

調查以衡量有形的「金錢財富」（如收入、資產），與無形的「人生財富」（如家庭幸福、健康狀況），詢問40歲以下青年對自己現狀認同程度，自認目前是「人生勝利組」的，只占7.2%：換算下來，大約是每14個人當中，僅有一位自認是人生的「溫拿WINNER」。自認是「人生平凡組」的占38.5%；還有自認是「人生魯蛇組」的更高達54.3%，呈現過半。

詢問青年「職場抗壓性」狀況，自認最符合本身狀況的，主要依序為：「麻糬族（耐敲打、有彈性，而且適應力強）」(31.9%)、「檸檬族（每遇不滿，有酸民性格，需調和平衡）」(14.4%)，以及「堅果族（外殼耐壓，又有內涵）」(13.5%)、「柳丁族（面對外來壓榨，總能有鮮甜產出）」(11%)。

同樣以「抗壓性」自評，較少數的自我認知是：「果凍族（性格鮮明，內在脆弱）」(10.3%)、「蘋果族（外表亮眼、帶香氣，又耐擠壓）」(8.9%)，以及「水蜜桃族（外在亮麗，但不耐重擊）」(5.3%)、「豆腐族（看似潔白單純，卻一壓即碎）」(4.7%)。

不論自評目前的人生成功或失敗，對於理想的夢幻職業，在可複選情況下，男性青年勞工「夢幻職業」，前五名依序是：「網紅」(32.9%)、「科技工程師」(31.3%)、「房東」(29.5%)，以及「電競選手」(27.8%)、「社群小編」(26.6%)。

第六到第十名，又分別為：「銀行家」(25.2%)、「機師」(23.5%)、「主廚」(21.8%)，以及「作家」(20%)、「演藝人員」(18.1%)。

「女性青年勞工」夢幻職業前五名依序為：「社群小編」(33.4%)、「網紅」(31.6%)、「空服員」(30%)，以及「作家」(28.3%)、「烘焙師傅」(26.5%)。

第六到第十名部份，又分別是：「房東」(22.1%)、「演藝人員」(20.3%)、「銀行家」(18.5%)，以及「模特兒」(16.5%)、「音樂家」(15.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，對於政府來說，想要降低青年失業率，解決低薪化問題，除了要推動產業升級，往高附加價值方向轉型，以及打造投資環境，像是特別趁著「後疫情時代」，全球供應鏈正值調整期，若能吸引外資來台設廠、設據點，或者讓台商願意「鮭魚返鄉」，藉以提高從業人員薪資，並出現擴編需求。

楊宗斌表示，政府應積極輔導青年失業者就業，例如提供職業訓練，習得一技之長，縮短「學用落差」，同時也解決部分行業的缺工問題。在國內提供友善職場環境，年輕人才出走海外的意願自然降低，畢竟在「少子化、高齡化」趨勢下，勞動力缺口隱憂浮現，假如有更多新世代接棒，國家競爭力自然能夠維持下去。

商品推薦