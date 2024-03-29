房價飆漲！買盤追價無力 專家曝購屋三大趨勢

近年全台房價扶搖直上，據內政部不動產資訊平台資料顯示，從2019Q3到2023Q3，全台平均購屋單價從每坪25.2萬元快速上漲到每坪32.49萬元，短短5年時間每坪單價就增加了7.29萬元，漲幅高達28.9%、近3成，但與此同時，全台平均購屋總價卻僅僅從1066.5萬元增加到1252.9萬元，漲幅只有17.5%。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，房價飆漲，所得緩漲，購屋民眾無力追價，導致平均購屋單價和平均購屋總價的漲幅出現了明顯的落差。

黃勝暉指出，由行政院主計總處家庭收支調查揭露，台灣2022年每人可支配所得平均數約為39.2萬元，相較於2018年的34萬元，僅僅增加了5萬餘元，漲幅約為15%。

反觀房市表現，過去幾年受全球QE、台商回流、低利率環境、工料雙漲等因素影響，台灣房價節節攀升，與動輒幾十萬、上百萬的房價漲勢相比，民眾所得的成長幅度確實顯得相當緩慢，在收入漲幅遠遠追不上房價的情況下，民眾的購屋負擔能力正面臨嚴峻挑戰，購屋預算難以提升，因此使得平均購屋總價的漲幅也大幅落後於平均購屋單價的漲幅。

黃勝暉進一步指出，鑒於房價飆漲、所得緩漲的現況，未來購屋民眾將出現三大趨勢，即愈買愈小、愈買愈老、愈買愈遠。隨著民眾能夠負擔的總價已經接近極限，不少購屋民眾只能退而求其次購買坪數較小、屋齡較高、位置較外圍的房子，犧牲居住品質、居住空間來換取可以合理負擔的房價。目前在主要都會區，這三大購屋趨勢已經相當普遍，若未來台灣薪資緩解和房市環境仍未改善，類似情況甚至可能擴散至非都會區。

黃勝暉表示，近年來政府為了穩定房市發展，維護民眾的居住正義，的確做出了不少努力，包括：平均地權管理條例修法、囤房稅等等，不過，依目前的情形來看，薪水緩漲、通貨膨脹、房價居高難下等問題仍客觀存在，建議政府和全體社會仍需提高警惕，積極應對，否則貧富差距持續擴大，最終甚至有可能會演變為嚴重的社會問題。 資料來源／東森房屋

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