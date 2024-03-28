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集團首座綠建築 中強光電竹南廠獲LEED黃金級認證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中強光電竹南廠獲LEED綠建築黃金級認證。圖/中強光電提供
中強光電竹南廠獲LEED綠建築黃金級認證。圖/中強光電提供

中強光電位於竹南科學園區的竹南廠首度榮獲美國綠色建築協會（U.S. Green Building Council, USGBC）能源與環境先導設計認證v 4.1版本的既有建築營運與維護項目（Leadership in Energy and Environmental Design v4.1 Operations and Maintenance, LEED v4.1 O+M）黃金級認證，成為集團首座綠建築。

中強光電竹南廠建築大樓啟用已超過20年，藉由各項低碳轉型策略之積極落實，以新穎的綠建築專案煥發新生，成為環境友善的辦公場所。中強光電秉持綠色永續理念，自主導入ISO 50001能源管理系統及ISO14064-1溫室氣體盤查，透過鑑別能耗及管理改善機制，提升能源管理效率及降低碳排放量，自2015年起共累積131項節能方案數，包含：安裝磁懸浮冰機、變頻馬達及水汞、變頻空壓機、產線節能設備、LED照明設備，並於2023年完成多座太陽能發電自用系統建置等，竹南廠區2023年碳排放量(scope 1+2) 較2021年(基準年) 絕對減量23%，更以綠色採購、降低廢棄物產出及室內空氣品質管理措施，減少營運活動帶來的環境衝擊。

光電 太陽能發電

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