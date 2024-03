集團首座綠建築 中強光電竹南廠獲LEED黃金級認證

中強光電位於竹南科學園區的竹南廠首度榮獲美國綠色建築協會(U.S. Green Building Council, USGBC)能源與環境先導設計認證v 4.1版本的既有建築營運與維護項目(Leadership in Energy and Environmental Design v4.1 Operations and Maintenance, LEED v4.1 O+M)黃金級認證,成為集團首座綠建築。

中強光電竹南廠建築大樓啟用已超過20年,藉由各項低碳轉型策略之積極落實,以新穎的綠建築專案煥發新生,成為環境友善的辦公場所。中強光電秉持綠色永續理念,自主導入ISO 50001能源管理系統及ISO14064-1溫室氣體盤查,透過鑑別能耗及管理改善機制,提升能源管理效率及降低碳排放量,自2015年起共累積131項節能方案數,包含:安裝磁懸浮冰機、變頻馬達及水汞、變頻空壓機、產線節能設備、LED照明設備,並於2023年完成多座太陽能發電自用系統建置等,竹南廠區2023年碳排放量(scope 1+2) 較2021年(基準年) 絕對減量23%,更以綠色採購、降低廢棄物產出及室內空氣品質管理措施,減少營運活動帶來的環境衝擊。

