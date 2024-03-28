果俐文創「2023台灣咖啡節」勇奪美國繆思設計雙金獎

2024年美國「繆思設計大獎（MUSE Design Awards）」第1季結果出爐，台灣企業果俐文創帶領台灣節慶品牌再升級，以「2023台灣咖啡節-今啡昔比 Coffee Metamorphoses」為主題，參加「概念設計」與「室內設計」兩個競賽項目皆獲得金獎，得到國際認同與肯定。

台灣咖啡節是雲林縣最具指標性的產業節慶活動之一，雲林縣政府與果俐文創在2023年突破以往活動形式，以「咖啡生活沈浸式體驗」為主軸，打造了戶外露營風格的咖啡市集體驗情境。

並聯手知名「TSUTAYA BOOKSTORE」書店首度在台舉辦「咖啡生活提案」戶外策展，也和AI咖啡品牌合作設置新潮的戶外咖啡吧，營造出「咖啡x閱讀x野營」浪漫氛圍。

同時廣邀全台各領域品牌以咖啡為元素發揮創意，推出多款咖啡主題產品，更邀請咖啡國大使來到現場體驗，增強了文化多樣性和全球性議題，吸引破百萬人潮，以及創下破億銷售額紀錄，讓台灣咖啡節第一次參與國際性比賽，就獲得評審青睞。

雲林縣長張麗善表示，今年邁入第22年的台灣咖啡節，近幾年在農業處長魏勝德及縣府團隊策劃下，讓台灣咖啡節不僅是產業活動，更是產業行銷及產業品牌化。

縣府做了不少的轉變，其中最有挑戰的就是舉辦夜間台灣咖啡節，並結合不同知名品牌強化古坑咖啡，將傳統產業運用創新的行銷品牌推廣，讓不同世代透過這場盛會，深入認識咖啡文化、進而願意投入這項產業。

張麗善說，咖啡節已成為雲林最具指標性的文化產業活動，去年更邀請到數位來自咖啡豆生產國大使參與台灣咖啡節活動，帶動產業與國際間的相互交流，成果不凡。

果俐文創執行長陳郁涵指出，台灣咖啡節持續走向產業品牌與節慶品牌升級，從在地、跨界到國際，為了讓咖啡走入民眾的生活，體驗情境營造成為很重要的關鍵。

這次與 TSUTAYA BOOKSTORE 合作，將「咖啡」結合「閱讀、野營」，營造新咖啡生活美學，帶給民眾嚮往的情境氛圍，加上雲林優質咖啡莊園跨界聯名合作，進一步擴大品牌實質效益。 「2023台灣咖啡節」從白天到晚上的浪漫氛圍，吸引破百萬觀光人潮前來。果俐文創提供 農業處長魏勝德(左起)、立委張嘉郡、縣長張麗善、副縣長謝淑亞、果俐文創執行長陳郁涵。果俐文創提供 「2023台灣咖啡節」風格野營策展，營造出戶外喝咖啡的情境氛圍。果俐文創提供

商品推薦