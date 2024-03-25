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台經院2月景氣動向！ 製造業上揚 服務業及營建業下滑

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

台灣經濟研究院今天發布2月景氣動向調查，三大營業氣候測驗點呈現「二降一升」，其中製造業雖連三月成長，但增幅與上月接近持平，指數則創23個月新高；服務業因春節營業天數影響，且銷售高峰已過，指數轉跌；營建業因碳費徵收在即，建材成本上升，加上缺工問題嚴重，結束三個月上揚轉跌。

台經院發布2月製造業營業氣候測驗點為98.18點，月增0.06點，為連續3個月上升，創下23個月以來的新高。國內消費收春節上班天數較少影響，服務業營業氣候測驗點為92.72點、月減0.46點，而營建業2月營業氣候測驗點為103.66點、月減2.86點，下跌趨勢較為明顯，結束連續3月上揚。

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，美國經濟持續穩健，聯準會維持利率不變並上調2024年經濟成長預期。歐元區經濟信心稍降，且歐洲央行連續第四次暫停升息，並下調2024年經濟成長表現。因日本加薪幅度創新高且日圓貶值，促使日本央行睽違17年首度升息，結束負利率政策。中國製造業PMI微降，但工業增加值和出口持續成長，經濟復甦跡象明顯。

國內製造業方面，受到農曆春節因素干擾影響，2月製造業接單與出口表現較上月明顯衰退，使得製造業廠商對當月景氣表現看法轉差，不過隨著全球終端商品需求逐漸回溫，廠商銷售及庫存持續改善，製造業對未來半年景氣表現看法轉為樂觀。2月製造業營業氣候測驗點僅微幅上揚，研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變。

服務業方面，除餐旅業因適逢農曆春節假期，餐飲與出遊需求旺盛，其餘服務業同樣受到營業天數減少，加上零售業民生商品銷售高峰已過，使得整體服務業對當月景氣表現看法轉差，不過對未來半年景氣表現看法仍維持樂觀。服務業測驗點雖續呈下滑，然跌幅有限，研判服務業對景氣看法與上月相比維持不變。

營建業方面，受人力短缺、建材成本上揚影響，影響在建工程新案啟動步調，使得營造業對當月景氣看法轉差，然預期未來受到公共建設及製造業景氣自用買盤拉抬，房市住宅需求穩健、商用不動產交易可望增溫，因此未來半年營建業景氣以好轉看待。2月營建業氣候測驗點下滑2.82點，終止先前連續三個月上揚的態勢。

景氣 營建業 製造業

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