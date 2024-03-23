快訊

莫斯科近郊音樂廳爆槍擊案…多名武裝攻擊者掃射後縱火 40死逾百傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年後轉職潮 2月失業率升至3.39％

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導

主計總處昨天發布二月失業率為百分之三點三九，較上月上升○點○八個百分點，經季節調整後失業率為百分之三點四，較上月上升○點○一個百分點，結束連五降，但仍為近廿四年同月最低，主因春節後轉職，以及春節期間許多臨時性工作結束，致失業率上升。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，後續一旦轉職者陸續找到工作，失業率便有機會慢慢下降，近五年三月失業率月變動在負○點○四至○點○三個百分點之間，就看轉職效應有多高，若轉職效應持續的話，失業率就會略升；反之，則會下降。

主計總處表示，二月就業人數一一五七點二萬，受春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，較上月減少一點五萬，其中工業部門減少七千人，服務業部門也減少五千人。與去年同月比較則增加八點七萬人。

失業率 春節

延伸閱讀

春節臨時工作結束 2月失業率上升至3.39%

彰化女警化身協尋達人 春節助4人返家

罕見！年後轉職潮延長 不滿薪資…九成上班族計畫換工作

老闆看員工跳槽三大徵兆：常請假、離座接手機、上求職網

相關新聞

年後轉職潮 2月失業率升至3.39％

主計總處昨天發布二月失業率為百分之三點三九，較上月上升○點○八個百分點，經季節調整後失業率為百分之三點四，較上月上升○點...

政院穩定物價 補貼7類貸款利息

因應央行升息半碼，行政院昨天邀集跨部會討論後拍板，勞工紓困貸款利息、就學貸款、資金紓困振興貸款、青年創業及啟動金貸款、疫...

房價議題敏感 林右昌：土地不是不能賣 盼興建更多社會住宅

中央銀行今天召開理監事會議，總裁楊金龍宣布升息半碼（0.125個百分點），貸款族負擔加重。內政部長林右昌今天下午在高雄受...

政院拍板！因應央行升息 7種貸款政府補貼

因應央行升息半碼，行政院副院長鄭文燦今天邀集中央銀行、國發會、財政部、經濟部、內政部等部會開會討論對策，決議政府全額補貼...

春節臨時工作結束 2月失業率上升至3.39%

主計總處今天發布2月失業率為3.39%，較上月上升0.08個百分點，經季節調整後失業率為3.4%，較上月上升0.01個百...

不受央行升息影響！政院拍板通過七大政策貸款續給補貼

中央銀行理監事聯席會議3月21日決議宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），並自22日起實施。考量升息將加重借貸資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。