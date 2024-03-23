年後轉職潮 2月失業率升至3.39％

主計總處昨天發布二月失業率為百分之三點三九，較上月上升○點○八個百分點，經季節調整後失業率為百分之三點四，較上月上升○點○一個百分點，結束連五降，但仍為近廿四年同月最低，主因春節後轉職，以及春節期間許多臨時性工作結束，致失業率上升。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，後續一旦轉職者陸續找到工作，失業率便有機會慢慢下降，近五年三月失業率月變動在負○點○四至○點○三個百分點之間，就看轉職效應有多高，若轉職效應持續的話，失業率就會略升；反之，則會下降。

主計總處表示，二月就業人數一一五七點二萬，受春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，較上月減少一點五萬，其中工業部門減少七千人，服務業部門也減少五千人。與去年同月比較則增加八點七萬人。

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