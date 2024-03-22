東吳攜手人工智慧法律基金會 宣告以法律支撐 AI 及淨零轉型發展

氣候變遷，是地球公民必須面對的課題，聯合國也呼籲在2050年前達成淨零排放目標。東吳大學今日與財團法人人工智慧法律國際研究基金會舉行產學合作簽約，邀請眾多知名專家、學者到場響應「美麗新境界─人工智慧法律與淨零轉型之展望」論壇，行政院副院長鄭文燦也特別到場致詞。

行政院副院長鄭文燦表示，AI產業化、產業AI化是未來的潮流，希望發展的AI產業是可信賴、可驗證的AI，鄭文燦也提到，未來淨零轉型將跟AI會結合，透過數位科技可讓淨零的效果提高50%到60%，是加速的雙軸轉型，希望台灣可以為全球做出更多貢獻。

東吳大學校長潘維大指出，人工智慧是跨世代的產物，永續經營則是時代性的議題，而東吳大學重視全人培養，為因應時代的趨勢，創立了人工智慧研究中心、ESG永續發展研究中心，由通識教育中心開設許多以AI、ESG為主題的課程，致力推動永續校園發展，提供學生前瞻性的教育及視野，期許簽署產學合作能創造雙贏局面。

人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民說，人工智慧法律在國家發展中扮演舉足輕重的角色，為邁向全球在2050年前達到碳中和零排放的目標，基金會將透過AI法律協助臺灣打下國際基礎，人工智慧與淨零相輔相成。

論壇上，來自政府、產業界、學術界等不同領域的精英雲集，如行政院副院長鄭文燦、立委吳宗憲、台灣精材董事長馬堅勇、ESG世界公民數位治理基金會董事長陳春山、佳龍科技工程（9955）董事長吳界欣、永訊智庫執行長李振北、中興大學特聘教授柳婉郁、實踐大學講座教授張麗卿等人，發表在國際碳權發展趨勢下，如何運用AI人工智慧、數位Data等現有資源及技術實踐綠色轉型。

碳中和的執行，實有賴於政府、企業、學校三方攜手合作，地球上的每位公民更承載著地球永續與人類生存的重責大任，東吳大學期盼透過此次簽約、展望論壇及宣告碳中和儀式，各領域先進都能夠對彼此處境、國內發展、國際趨勢有更深的交流與理解，並且互為助力、取長補短，共同打造多采多姿的永續未來，創造美麗新境界。

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