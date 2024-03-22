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2月失業率攀高至3.39% 主計總處：仍為近24年同月最低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處22日公布2024年2月失業率為3.39%。職場示意圖／ingimage
主計總處22日公布2024年2月失業率為3.39%。職場示意圖／ingimage

主計總處22日公布2024年2月失業率為3.39%，較今年元月上升0.08個百分點，雖結束連五降，但仍為近24年同月最低，主要是受到春節之後轉職潮及部分臨時性工作結束的影響。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，當前勞動市場失業情勢穩定。

此外，為與國際接軌，今主計總處也發布「新版失業率」為3.42%，同樣也是呈現月升情形。

失業率 春節

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