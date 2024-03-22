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影／央行總裁楊金龍：台灣實質負利率適中 將逐步回正

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

央行總裁楊金龍21日指出，台灣實質負利率利率為-0.873％，「屬於適中」，加上央行此次升息半碼（0.125個百分點），未來一年通膨逐步下降下，實質負利率將逐步改善，慢慢朝正的方向走。

楊金龍強調，央行不會把政策利率與通膨比較，而是使用一年期定儲機動利率計算，認為實質負利率對象應該是對「存款人」，目前台灣實質負利率屬於適中，未來一年伴隨通膨下降將逐步改善。

楊金龍強調，第一，台灣雖然是實質負利率，但許多國家都是負的，第二，即便美國鷹派升息，但受到美國存款利率不是特別高，美國也是實質負利率。第三，目前尚未加計央行昨日升半碼的利率計算。意指台灣實質負利率空間不嚴重，且未來可以改善。

ETF掀熱潮，市場認為與台灣實質負利率有關，國人放在銀行存款錢被通膨吞噬，但楊金龍昨日提出數據，如果以去年3月到今年2月的平均通膨率計算，台灣實質負利率為-0.873％，「屬於適中」，相比下，美國-0.91％、瑞士-1.04％、香港-1.33％、新加坡-3.02％、日本-3.078％。

假設以2024年未來一年央行估計的CPI 2.16％計算，由於低於2023年全年平均CPI的2.49％，以不計入3月21日央行升息半碼計算，楊金龍說，台灣實質負利率也改善到為-0.593％，略高於馬來西亞的-0.59％，但仍低於香港的-1％多表現。目前正實質利率國家，泰國落在0.21％，南韓也有0.08％。

央行 楊金龍 負利率

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