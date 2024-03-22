影／央行總裁楊金龍：台灣實質負利率適中 將逐步回正
央行總裁楊金龍21日指出，台灣實質負利率利率為-0.873％，「屬於適中」，加上央行此次升息半碼（0.125個百分點），未來一年通膨逐步下降下，實質負利率將逐步改善，慢慢朝正的方向走。
楊金龍強調，央行不會把政策利率與通膨比較，而是使用一年期定儲機動利率計算，認為實質負利率對象應該是對「存款人」，目前台灣實質負利率屬於適中，未來一年伴隨通膨下降將逐步改善。
楊金龍強調，第一，台灣雖然是實質負利率，但許多國家都是負的，第二，即便美國鷹派升息，但受到美國存款利率不是特別高，美國也是實質負利率。第三，目前尚未加計央行昨日升半碼的利率計算。意指台灣實質負利率空間不嚴重，且未來可以改善。
ETF掀熱潮，市場認為與台灣實質負利率有關，國人放在銀行存款錢被通膨吞噬，但楊金龍昨日提出數據，如果以去年3月到今年2月的平均通膨率計算，台灣實質負利率為-0.873％，「屬於適中」，相比下，美國-0.91％、瑞士-1.04％、香港-1.33％、新加坡-3.02％、日本-3.078％。
假設以2024年未來一年央行估計的CPI 2.16％計算，由於低於2023年全年平均CPI的2.49％，以不計入3月21日央行升息半碼計算，楊金龍說，台灣實質負利率也改善到為-0.593％，略高於馬來西亞的-0.59％，但仍低於香港的-1％多表現。目前正實質利率國家，泰國落在0.21％，南韓也有0.08％。
▪ 還可以負荷？銀行業者曝壓力臨界點：若房貸利率升到「這」才有崩盤效應
▪ 找房子一直聯絡不到房東 上租屋網一看超傻眼：到底在幹嘛？
▪ 央行爆冷升半碼 房市專家：買方「溫水煮青蛙」危機感升高
▪ 阿公農地蓋孫子婚房遭課稅 一查符合這要件可省4倍稅金
▪ 出乎意料升息半碼！房仲指有助「房市冷靜」：房貸每月多600元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言