央行為何意外升息？銀行高層：可能受這兩大關鍵因素影響

美國如預期利率續凍之下，央行今天理監事會卻意外升息半碼，銀行均對央行升息決議感到相當驚訝，銀行高層分析，美國聯準會（Fed）利率續凍，央行今天理監事會卻「竟然」升息半碼，研判其原因可能與電價將漲恐激化通膨，以及預留日後可能轉為降息的空間。

銀行業者表示，央行決策自然有其考量，不敢多做揣測，但是今天決定升息，確實讓人大出意料，由於全球主要市場均面臨通膨問題，美國也因為通膨未減而延後反轉降息的可能時程，台灣雖然通膨問題相對國外溫和，但是電價即將調整，其影響面廣泛，對物價上漲與通膨增溫恐怕衝擊不小，央行也不排除考量打擊通膨而決定升息的可能。

也有銀行高層認為，之前央行跟進美國升息的動作並不大，而美國目前升息到頂，市場預期今年內就會看到其反轉降息，因此央行此番升息，或許也有可能是在為日後美國一旦反轉進入降息循環，預留一些未來降息的空間。

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